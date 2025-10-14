Servicios mínimos del 30% en el transporte y como un día festivo en los hospitales

El Gobierno Vasco ha establecido servicios mínimos en diversos sectores para los paros generales convocados por la mayoría de los sindicatos para mañana para denunciar ... el «genocidio» en Gaza. A diferencia de lo que ocurre en Educación, donde tres de las principales centrales han llamado a una jornada de huelga de 24 horas, en el resto de los sectores los paros son de tres horas, repartidos entre los turnos de noche, mañana y tarde. Sin embargo, ELA ha extendido esos paros hasta las cuatro horas. Mañana a las 12.30 una gran manifestación partirá del Boulevard donostiarra en apoyo a Palestina.

En resumen, el Departamento vasco de Trabajo ha decretado unos servicios mínimos del 30% en el transporte, mientras que en los hospitales se establece el personal de un día festivo y se mantendrán los procesos de diálisis y tratamientos oncológicos.

En el sector del transporte, los autobuses y trenes mantendrán un número de servicios equivalentes al 30% de los ordinarios, programado en las franjas horarias coincidentes con la convocatoria de huelga. La compañía donostiarra Dbus, por ejemplo, anunció ayer que suspenderá el servicio de doce líneas durante los paros convocados entre las 3.00 y las 6.00 horas, las 11.00 y las 14.00 y las 19.00 y las 22.00.

En el sector sanitario, se establece para los centros hospitalarios el personal habitual de un festivo –pudiéndose dar altas médicas– en urgencias, cocina, reparto de comida y limpieza. Se mantendrán los procesos de diálisis y tratamientos oncológicos.