Varios usuarios acceden a un autobús de Dbus. LOBO ALTUNA

Servicios mínimos del 30% en el transporte y como un día festivo en los hospitales

Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante las franjas de paro de tres horas convocadas por los sindicatos

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

El Gobierno Vasco ha establecido servicios mínimos en diversos sectores para los paros generales convocados por la mayoría de los sindicatos para mañana para denunciar ... el «genocidio» en Gaza. A diferencia de lo que ocurre en Educación, donde tres de las principales centrales han llamado a una jornada de huelga de 24 horas, en el resto de los sectores los paros son de tres horas, repartidos entre los turnos de noche, mañana y tarde. Sin embargo, ELA ha extendido esos paros hasta las cuatro horas. Mañana a las 12.30 una gran manifestación partirá del Boulevard donostiarra en apoyo a Palestina.

