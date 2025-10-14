Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración en apoyo a Palestina y contra el genocidio celebrada el pasado 29 de septiembre en el campus donostiarra de la UPV. F. DE LA HERA

La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca

LAB, Steilas y ELA han convocado 24 horas de huelga en el sistema educativo y otras centrales como CC OO y UGT paros de tres horas, por lo que muchos centros prevén un día sin clases

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El sector educativo vasco se prepara para afrontar mañana una jornada con muy pocas clases por la huelga convocada por diversos sindicatos y entidades políticas ... y sociales en apoyo al pueblo palestino y para condenar el «genocidio» cometido por Israel en Gaza. El acuerdo de alto el fuego firmado en los últimos días por representantes israelíes y palestinos, bajo el auspicio de Donald Trump, no ha cambiado los planes de los sindicatos de celebrar mañana una jornada de paros para denunciar el «genocidio» cometido contra Palestina. El llamamiento sindical no es unitario, pero LAB, Steilas y ELA han coincidido en convocar una huelga de «24 horas» en la educación, mientras que otras centrales como CC OO, UGT, ESK, CGT, Etxalde e Hiru llaman a un paro general de tres horas (de 11.00 a 14.00). En cualquiera de los dos casos, la convocatoria repercutirá en la inmensa mayoría de los centros educativos.

