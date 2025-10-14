La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca

El sector educativo vasco se prepara para afrontar mañana una jornada con muy pocas clases por la huelga convocada por diversos sindicatos y entidades políticas ... y sociales en apoyo al pueblo palestino y para condenar el «genocidio» cometido por Israel en Gaza. El acuerdo de alto el fuego firmado en los últimos días por representantes israelíes y palestinos, bajo el auspicio de Donald Trump, no ha cambiado los planes de los sindicatos de celebrar mañana una jornada de paros para denunciar el «genocidio» cometido contra Palestina. El llamamiento sindical no es unitario, pero LAB, Steilas y ELA han coincidido en convocar una huelga de «24 horas» en la educación, mientras que otras centrales como CC OO, UGT, ESK, CGT, Etxalde e Hiru llaman a un paro general de tres horas (de 11.00 a 14.00). En cualquiera de los dos casos, la convocatoria repercutirá en la inmensa mayoría de los centros educativos.

En muchos el paro será total y ya se ha avisado a las familias para que sepan que mañana no habrá clases ni servicio de transporte o comedor. En una encuesta realizada ayer por este periódico a una veintena de colegios e ikastolas de Gipuzkoa, cerca de la mitad avanzaron que secundarán la huelga –por lo que no impartirán clase como un día normal– y la otra mitad se remitían a que los profesores pueden decidir respaldar o no la huelga a título individual, por lo que hasta el mismo miércoles no podrán saber si las clases (o algunas de ellas) se verán afectadas. Varios centros indicaron también que hasta hoy mismo no conocerán la decisión de los profesores o incluso de los alumnos, que tenían votaciones pendientes en sus respectivas asambleas.

Fuentes del Departamento vasco de Educación señalaron ayer que no pueden anticipar cuántos centros se iban a ver afectados por la huelga de mañana porque los profesores «no tienen por qué avisar con antelación» de su intención de secundarla. En cualquier caso, indicaron que «hay previstos unos servicios mínimos como ocurre en todas las convocatorias de huelga». Ayer al mediodía, el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo dictó una orden de servicios mínimos con una parte dedicada a Educación. En los centros docentes se establece, para garantizar el control de acceso a los centros de educación reglada no universitaria, que en cada centro público debe haber una persona del equipo directivo y una persona de la plantilla de subalternos/as para el turno de mañana y otra para el turno de tarde. En el Consorcio Haurreskolak y guarderías de titularidad municipal se fija un coordinador para garantizar el control de acceso a los centros.

Además, a lo fijado anteriormente, se añadirán una persona profesora por cada etapa educativa (Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachiller y Formación Profesional). En las etapas de Educación Infantil, tanto del ciclo 1, como del ciclo 2 y en la etapa de Educación Primaria, a partir de 100 alumnos matriculados en cada etapa, se añadirá un profesor en cada etapa correspondiente y, a partir de 200 alumnos, se complementará con otro, y así sucesivamente por cada 100 alumnos.

Apoyo estudiantil en la EHU

Más allá de los servicios mínimos, que los centros educativos vayan a celebrar clases o no dependerá del seguimiento de la huelga que realicen sus profesores y también sus alumnos. En la UPV/EHU los docentes decidirán a título individual si van o no a la huelga, pero es muy probable que no haya clases porque el Consejo de Estudiantes de la EHU se sumó ayer al paro a favor del pueblo palestino. En Mondragon Unibertsitatea tanto profesores como alumnos decidirán hoy si se suman al paro, mientras que en Deusto ayer aún no tenían una previsión del seguimiento.

Entre los centros de Infantil, Primaria, Secundaria y FP, la respuesta que daban ayer a este periódico oscilaba entre un apoyo cerrado a la jornada de huelga y la incertidumbre de no conocer de antemano el seguimiento que iban a dar los profesores. Entre los que tienen decidido parar están la ikastola donostiarra Lizeo Santo Tomas, las irundarras Txingudi, Toki Alai y Eguzkitza, Pasaia Lezo Lizeoa, las tolosarras Inmakulada Lanbide y Laskoreain o la azpeitiarra Ikasberri. Entre los que se remiten al seguimiento que realice el profesorado están Aldapeta María y Jesuitak (Donostia), Dunboa y Bidasoa FP (Irun), Talaia, Ama Guadalupekoa y Egiluze (Hondarribia) o Izarraizpe e Iraurgi (Azpeitia).