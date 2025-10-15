Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina

Miles de personas han recorrido este mediodía el centro de Donostia en apoyo a Palestina en una manifestación que se enmarca dentro de la jornada ... de huelga y paros convocados este miércoles por diferentes sindicatos. Las movilizaciones y concentraciones se han sucedido en durante la mañana diversas localidades de Gipuzkoa para denunciar el «genocidio» de Israel en Gaza.

La huelga se ha dejado notar desde primera hora, especialmente en los sectores de industria, educación y transporte. En Educación, LAB, Steilas y ELA han convocado una huelga de 24 horas mientras que otras centrales como CC OO, UGT, ESK, CGT, Etxaide e Hiru han llamado a un paro de tres horas por turno.

Además, durante todo el día hay convocadas manifestaciones y concentraciones. La más participativa ha sido la de San Sebastián donde miles de personas se han sumado a la llamada de los sindicatos y han recorrido las principales calles del centro de la capital en apoyo al pueblo palestino.

Media hora antes se ha producido una sentada frente a la sede del Gobierno Vasco en el centro de la capital guipuzcoana. También en otras localidades como Beasain se han concentrado para mostrar su apoyo al pueblo palestino.

Ampliar Concentración por Palestina en Beasain. Royo

Incidentes

Aunque no se han registrado incidentes de importancia, desconocido han arrojado pintura roja sobre la fachada del restaurante McDonalds del centro comercial La Bretxa. Por la mañana, desconocidos también han colocado una barricada de contenedores en el Boulevard que ha sido retirada con rapidez.

En Bizkaia, por su parte, se han registrado incidentes con contenedores quemados a la entrada de la UPV en Leioa.