Una de las manifestaciones convocadas en Donostia, por el centro de la ciudad. J.M. López
Jornada de huelga

Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina

Las concentraciones enmarcadas en la jornada de huelga convocada por los sindicatos han llenado las calles y dejan algún incidente

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:06

Comenta

Miles de personas han recorrido este mediodía el centro de Donostia en apoyo a Palestina en una manifestación que se enmarca dentro de la jornada ... de huelga y paros convocados este miércoles por diferentes sindicatos. Las movilizaciones y concentraciones se han sucedido en durante la mañana diversas localidades de Gipuzkoa para denunciar el «genocidio» de Israel en Gaza.

