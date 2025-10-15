La Ertzaintza abre un expediente al promotor de la concentración falangista en Vitoria

La Ertzaintza ha abierto un expediente al promotor de la concentración de la Falange Española llevada a cabo el pasado domingo en Vitoria. Le acusa ... de presunto incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana y de utilización de enseñas preconstitucionales. Desde el Departamento de Seguridad también se ha informado este miércoles que la Policía vasca mantiene abierta la investigación por los graves incidentes que se saldaron con 19 personas detenidas por desórdenes públicos y una veintena de ertzainas heridos leves.

El acto falangista fue con motivo de la fiesta nacional del 12 de octubre. Consistió en una concentración con el lema «La unidad de España ni se vota ni se negocia». Sin embargo, distintos colectivos convocaron una contramanifestación para protestar por la presencia de la Falange en la capital alavesa.

Por de pronto, la Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria. Cree que el dinero encontrado antes de los incidentes contra la Falange en el coche de un joven 'fichado' servía para sufragar los gastos del colectivo.

De otro lado, Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS) -partido de GKS- ha respondido este martes al consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, que consideró como «fascistas» a las personas que se enfrentaron el pasado domingo en Vitoria a miembros de la Falange. La organización comunista ha denunciado que Zupiria establezca «un marco de criminalización en el que iguala la ideología fascista con quienes pelean para restituirla», y ha señalado que la Ertzaintza «se fusionó como fuerza de choque con los falangistas para golpear a ciudadanos que estaban siendo amenazados por los propios fascistas» en la capital vasca.