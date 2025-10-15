Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cargas de la Ertzaintza el pasado domingo en la contramanifestación de la Falange. AFP

La Ertzaintza abre un expediente al promotor de la concentración falangista en Vitoria

La Policía vasca mantiene abierta la investigación por los incidentes del domingo que se saldaron con 19 detenidos y una veintena de ertzainas heridos leves

A. I.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:34

La Ertzaintza ha abierto un expediente al promotor de la concentración de la Falange Española llevada a cabo el pasado domingo en Vitoria. Le acusa ... de presunto incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana y de utilización de enseñas preconstitucionales. Desde el Departamento de Seguridad también se ha informado este miércoles que la Policía vasca mantiene abierta la investigación por los graves incidentes que se saldaron con 19 personas detenidas por desórdenes públicos y una veintena de ertzainas heridos leves.

