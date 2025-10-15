La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche

El domingo por la tarde en Vitoria, horas después de que la ciudad viviese una batalla campal entre 200 miembros de Falange y diferentes grupos ... de extrema izquierda que se saldó con más de cuarenta heridos, una veintena de detenidos y numerosos destrozos, una llamada ciudadana permitió a la Ertzaintza iniciar una investigación sobre una hipotética –y desconocida– fuente de financiación de las nuevas organizaciones que disputan el liderazgo a EH Bildu en la izquierda radical.

Poco antes de las 17.00 horas, una vecina advirtió a la Policía Local de la capital alavesa sobre un Fiat 500 perfectamente estacionado, pero «con una puerta abierta», en el barrio de Aranbizkarra, a más de un kilómetro de distancia de los disturbios iniciados al mediodía. Los uniformados desplazados constataron la veracidad de la comunicación.

En el utilitario, a nombre de una empadronada en Deba, había pasquines del acto contra la Falange y 325 billetes

Según ha sabido este periódico, también se percataron de que en su interior, y a simple vista, había docenas de pasquines «idénticos» a los utilizados por los miembros de la izquierda abertzale radical en su convocatoria contra los simpatizantes de Falange. Entre ellos, además, observaron «una bolsa con muchos billetes», un ordenador portátil, un 'pen drive' y un cuaderno con diversas anotaciones.

El utilitario figura a nombre de una empadronada en Deba. Al no contestar a las llamadas, una grúa lo trasladó al depósito municipal de la Guardia urbana. Dado que nadie lo reclamaba, el dinero fue retirado, guardado y contado por seguridad. Computaron 259 billetes de 20 euros, otros 25 de 10 y 41 de 5. En total, «5.635 euros» en metálico.

Fiestas de Deba

Sobre las 21.30 horas se personó en la comisaría un hijo de la titular. Dijo ser el «conductor» del coche. Se trata de un veinteañero, también residente en la localidad costera y presente en las bases de la Ertzaintza y de la Guardia Civil como presunto integrante de la izquierda radical enfrentada con EH Bildu participante en incidentes anteriores.

Preguntado en la comisaría de Aguirrelanda por el origen del dinero, su primera versión fue que correspondía a «la recaudación» de una txosna de su pueblo natal. Esa explicación no convenció ya que las fiestas patronales de Deba se celebraron a mediados de agosto, hace casi dos meses. Al persistir en su discurso dubitativo sobre su origen, unido a sus antecedentes, la bolsa fue requisada por la Policía autonómica. También el ordenador portátil, el pen drive y el cuaderno que, al parecer, contendría «fechas, actividades, encuentros...».

La noche del sábado, la Policía Local de Vitoria detectó un número «inusual» de autocaravanas y furgonetas camperizadas matriculadas en Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.Entre los 19 detenidos del domingo hubo varios vizcaínos, un menor donostiarra o veinteañeros residentes en distintos municipios navarros.