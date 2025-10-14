Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros de la Falange golpean con las banderas en Vitoria. AFP

EHKS acusa a Zupiria de «criminalizar a los antifascistas» que hicieron frente a la Falange en Vitoria

El partido de GKS denuncia que la Ertzaintza se «fusionase como fuerza de choque con los falangistas y golpease a ciudadanos vitorianos que estaban siendo amenazados por los propios fascistas»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 15:58

Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS) -partido de GKS- ha respondido este martes al consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, que consideró como «fascistas» ... a las personas que se enfrentaron el pasado domingo en Vitoria a miembros de la Falange. La organización comunista ha denunciado que Zupiria establezca «un marco de criminalización en el que iguala la ideología fascista con quienes pelean para restituirla», y ha señalado que la Ertzaintza «se fusionó como fuerza de choque con los falangistas para golpear a ciudadanos que estaban siendo amenazados por los propios fascistas» en la capital vasca.

