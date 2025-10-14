EHKS acusa a Zupiria de «criminalizar a los antifascistas» que hicieron frente a la Falange en Vitoria

Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS) -partido de GKS- ha respondido este martes al consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, que consideró como «fascistas» ... a las personas que se enfrentaron el pasado domingo en Vitoria a miembros de la Falange. La organización comunista ha denunciado que Zupiria establezca «un marco de criminalización en el que iguala la ideología fascista con quienes pelean para restituirla», y ha señalado que la Ertzaintza «se fusionó como fuerza de choque con los falangistas para golpear a ciudadanos que estaban siendo amenazados por los propios fascistas» en la capital vasca.

EHKS no ha lamentado solo la «criminalización» de su organización juvenil, GKS, sino que también ha denunciado que el Gobierno Vasco señale a otros grupos como Ernai -juventudes de Sortu- o la coordinadora socialista e independentista Jardun. «Nos parece repugnante», han asegurado. En un comunicado difundido a través de redes sociales por una de las portavoces del partido, Ane Ibarzabal, han añadido que la «equiparación» que hacen los jeltzales entre fascistas y antifascistas es completamente interesada«.

Desde EHKS se han preguntado «¿como se puede pretender igualar a quienes vinieron a Gasteiz a negar derechos nacionales y sociales, ensalzar el franquismo, atacar al euskara, criminalizar a los migrantes, negar la diversidad sexual, con quienes salieron a defenderlas?», y han respondido que «el argumento del consejero Zupiria no se sostiene».

También han puesto el foco en la los permisos de la manifestación de la Falange. «Si quien debía haber prohibido un acto que no debía haberse celebrado, no lo hizo; eso no es responsabilidad de quienes acudieron a la protesta, sino de los responsables institucionales», han explicado. Y han recordado que «permitieron el cara al sol y el saludo nazi en la plaza de la Diputación».

En el simbolismo de que esta concentración de La Falange se celebrase en la Diputación alavesa ha reparado otro de los portavoces de EHKS, Peio Ormazabal, en un artículo publicado en 'Diario Socialista': «En el año 36 los fascistas tomaron por la fuerza ese mismo sitio, apresando y fusilando al Diputado General del PNV».

Ertzaintza

La formación comunista ha trasladado que «el departamento de Seguridad quiere desviar la atención de unas imágenes que han recorrido Euskal Herria, en las que la ertzaintza se fusiona como fuerza de choque con los falangistas, y en las que golpea a ciudadanos vitorianos que estaban siendo amenazados y golpeados por los propios fascistas. Estos, iban armados con barras de hierro, palos y spray pimienta»

Y han recordado que de los 19 detenidos que contabilizó la Ertzaintza el pasado domingo, no había ninguno de la Falange. «Queda claro que órdenes tenía la Ertzaintza al comprobar el saldo de los detenidos: 19 antifascistas y ningún falangista».