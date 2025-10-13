Zupiria insiste en que los manifestantes contra la Falange en Vitoria también son «fascistas»

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha comparecido de urgencia este lunes para dar explicaciones sobre los altercados ocurridos el pasado domingo en Vitoria a ... raíz de una concentración de la Falange Española. Zupiria ha insistido en que las personas que hicieron frente a los miembros de la formación falangista también son «fascistas», como apuntó su viceconsejero Ricardo Ituarte. «Subrayo todas sus palabras. La violencia y el autoritarismo son características del fascismo», ha dicho, considerando que los jóvenes que se contramanifestaron cumplían esas condiciones.

«Muchos pensábamos que, con el fin de la violencia terrorista de ETA, habíamos dejado atrás y para siempre algunos comportamientos violentos y totalitarismo, y parece que no es así, del análisis de los acontecimientos de ayer», ha manifestado. En este sentido, Zupiria ha señalado que la contramanifestación al acto de la Falange «no es algo espontáneo, ni que surge de la nada como contestación a una manifestación fascista», sino que «las imágenes muestran una violencia organizada y una preparación previa», que «obligan a la Ertzaintza a analizar con más detalle estas actuaciones violentas y totalitarias y a prestarle mayor importancia a esta violencia urbana».

Además, ha instado, horas después de conocer el comunicado de este lunes de EH Bildu, a «no aceptar los discursos que quitan importancia a estas acciones y se resisten a denunciar o a rechazar el uso de actitudes y comportamientos violentos en Euskadi». «Hay un discurso antifascista que justifica la utilización de la violencia en algunos momentos y situaciones, y es inaceptable en una sociedad democrática», ha añadido.

Zupiria ha informado que, de los 19 detenidos, -de entre 18 y 38 años, hay cuatro procedentes de Gipuzkoa, cuatro de Navarra, cinco alaveses, cinco de Bizkaia y una persona de Iparralde, «acusadas de vandalismo, de lanzar objetos y de causar desórdenes públicos», quienes tendrán que enfrentarse a «las diferentes penas y sanciones que la ley establece».

Autocrítica

El consejero de Seguridad ha reconocido que «es evidente» que la Ertzaintza «no logró garantizar la seguridad en las calles de Vitoria» este pasado domingo a consecuencia de «la actuación violenta e ilegal de grupos de manifestantes que crearon una sensación de caos durante varias horas en el centro de la ciudad».

Asimismo, ha comentado que el cuerpo policial «está analizando todos los medios materiales que están en sus manos, donde se ven todos los sucesos que ocurrieron y, si hay algo que rectificar o algo que mejorar para posteriores ocasiones, se hará como siempre se ha hecho». «Es responsabilidad de los máximos dirigentes de la Ertzaintza analizar esa actuación. Creo que cuentan con material muy bueno, porque hubo un seguimiento de todos los disturbios y de todas las actuaciones que se produjeron, por lo que confío en que nos permita mejorar la forma de abordar este tipo de situaciones», ha declarado.

Preguntado por las críticas de los sindicatos acerca del dispositivo de seguridad, ha aclarado que él no es especialista en dispositivos policiales, y ha indicado que son «los responsables policiales quienes deciden en cada momento». También ha explicado que el Departamento «hablará con ellos y analizará todo lo que haya que analizar sobre los hechos acontecidos ayer».

«Los hechos sucedidos nos hablan de un grupo político que había comunicado su intención de concentrarse en Vitoria con todas las de la ley, nos guste o no nos guste, y de movimientos de algunos grupos que se estaban organizando para agredir a esos concentrados y crear problemas en la ciudad. Es lo que pasó, y para eso se montó el dispositivo que a los responsables de la Ertzaintza les pareció más adecuado», ha reiterado.

Al respecto, ha explicado que ayer también hubo otras dos concentraciones y manifestaciones en Vitoria en contra del acto de la Falange, que «se desarrollaron con toda normalidad y finalizaron sin incidentes», por lo que «se podía haber protestado pacíficamente contra los fascistas».