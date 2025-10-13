Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cargas de la Ertzaintza el pasado domingo en la contramanifestación de la Falange. AFP

Zupiria insiste en que los manifestantes contra la Falange en Vitoria también son «fascistas»

El Consejero de Seguridad ha informado que de que hay cuatro guipuzcoanos acusados «de vandalismo, de lanzar objetos y de causar desórdenes públicos»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:13

Comenta

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha comparecido de urgencia este lunes para dar explicaciones sobre los altercados ocurridos el pasado domingo en Vitoria a ... raíz de una concentración de la Falange Española. Zupiria ha insistido en que las personas que hicieron frente a los miembros de la formación falangista también son «fascistas», como apuntó su viceconsejero Ricardo Ituarte. «Subrayo todas sus palabras. La violencia y el autoritarismo son características del fascismo», ha dicho, considerando que los jóvenes que se contramanifestaron cumplían esas condiciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  3. 3 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  6. 6

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  9. 9 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  10. 10

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zupiria insiste en que los manifestantes contra la Falange en Vitoria también son «fascistas»

Zupiria insiste en que los manifestantes contra la Falange en Vitoria también son «fascistas»