Miembros de la Falange golpean con las banderas. AFP

EH Bildu considera «inadmisible» que el PNV llame fascistas a las personas que se enfrentaron a la Falange en Vitoria

La coalición abertzale exige que jeltzales y el PSE asuman y aclaren las responsabilidades por lo sucedido este domingo en la capital vasca

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:23

EH Bildu ha cargado este lunes contra el PNV porque considera «inadmisible» que se llame «fascistas» a las personas que hicieron frente a los miembros ... de la Falange Española este domingo en Vitoria. Los incidentes se saldaron con 19 detenidos y decenas de heridos, así como daños materiales de consideración en el centro de la capital alavesa. La respuesta de la coalición abertzale está dirigida al viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, que consideró a los unos «fascistas» y a los otros «fascistas vascos».

