EH Bildu considera «inadmisible» que el PNV llame fascistas a las personas que se enfrentaron a la Falange en Vitoria

EH Bildu ha cargado este lunes contra el PNV porque considera «inadmisible» que se llame «fascistas» a las personas que hicieron frente a los miembros ... de la Falange Española este domingo en Vitoria. Los incidentes se saldaron con 19 detenidos y decenas de heridos, así como daños materiales de consideración en el centro de la capital alavesa. La respuesta de la coalición abertzale está dirigida al viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, que consideró a los unos «fascistas» y a los otros «fascistas vascos».

La izquierda independentista ha asegurado a través de un comunicado que las manifestaciones de Ituarte «resultan imprudentes y fuera de lugar, y solo contribuyen a generar confusión y tensión, en lugar de asumir las responsabilidades que le corresponden». Por lo tanto, exigen al Gobierno Vasco «la retirada de estas declaraciones». «La responsabilidad de prevenir y evitar lo ocurrido recae única y exclusivamente en quienes ostentan la responsabilidad política en materia de seguridad», dicen, y piden responsabilidades al Ejecutivo autonómico.

Además, recuerdan que PNV y PSE «han actuado con absoluta irresponsabilidad al permitir una concentración fascista cuya deriva era más que previsible». Por ello, EH Bildu registrará en las próximas horas diversas iniciativas en el Parlamento Vasco y en las Juntas Generales con el objetivo «de frenar el avance del fascismo y evitar que en el futuro puedan repetirse concentraciones de este tipo, que solo buscan contaminar Euskal Herria con un discurso y una práctica que aquí no tienen cabida».

EH Bildu ha trasladado que «somos un país antifascista y con memoria. Por ello, ni equipararemos actuaciones, ni blanquearemos ni normalizaremos la presencia de fascistas en nuestras calles». En ese sentido, la coalición abertzale reafirma que «hacer frente a la extrema derecha española pasa por articular amplias mayorías sociales y políticas en defensa de los derechos y las libertades».