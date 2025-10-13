Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

ErNE pide el cese «inmediato» de la cúpula de la Erzaintza «por el deficiente dispositivo» ante el acto de Falange en Vitoria

El sindicato de la Ertzaintza denuncia que el planteamiento fue «ridículo y completamente alejado de los estándares que deben regir una actuación policial eficaz, proporcionada y centrada en la defensa de la seguridad ciudadana»

E. P.

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:28

Comenta

El sindicato de la Policía vasca, ErNE, ha remitido a la Directora de la Ertzaintza un escrito en el que solicita el cese inmediato del ... Jefe de la Policía autonómica, Josu Bujanda, y del Jefe de la División de Protección Ciudadana, Alfonso Garaikoetxea, tras «el deficiente dispositivo» desplegado durante la concentración este domingo de la Falange en Vitoria, que derivó «en una batalla campal con jóvenes radicales». En un comunicado, la central sindical denuncia que el planteamiento operativo ha sido, «una vez más, ridículo y completamente alejado de los estándares que deben regir una actuación policial eficaz, proporcionada y centrada en la defensa de la seguridad ciudadana».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  2. 2

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  3. 3 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  4. 4

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  5. 5 Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea en San Sebastián
  6. 6

    Santano acusa a Mendoza de «faltar a la verdad» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV
  7. 7

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  8. 8

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  9. 9 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  10. 10

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ErNE pide el cese «inmediato» de la cúpula de la Erzaintza «por el deficiente dispositivo» ante el acto de Falange en Vitoria

ErNE pide el cese «inmediato» de la cúpula de la Erzaintza «por el deficiente dispositivo» ante el acto de Falange en Vitoria