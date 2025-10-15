Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón

El incidente se ha registrado alrededor de las 15.30 horas

Iratxe Astui y Ainhoa de las Heras

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:47

Un niño de cinco años ha fallecido esta tarde en Bermeo al caer desde un balcón de un quinto piso por causas que está investigando ... la Ertzaintza, según ha podido saber este periódico. El suceso se ha registrado en el número 8 de la calle Iparraguirre del municipio pesquero vizcaíno. El pequeño, A., de origen sudamericano, vivía con su madre y un hermano de 15 años.

