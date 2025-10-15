Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona compra aceite en un supermercado. EP

Gipuzkoa lidera el alza del precio de la cesta de la compra en toda España con una subida del 4%

Tanto en el territorio como en el conjunto de Euskadi el IPC aumentó un 3,3% en septiembre, tres décimas más que en el conjunto del Estado

Alexis Algaba

Alexis Algaba

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:47

Comenta

Si no es por el aceite, es por los huevos. O por las patatas, o por la carne. Pero el precio de la cesta de ... la compra sigue repuntando mes tras mes. No en dobles dígitos como en los primeros meses tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, pero sí en porcentajes relevantes. Y en esa tabla, Gipuzkoa lideró en septiembre el aumento en el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas en el conjunto de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3

    La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  4. 4 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  5. 5

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  6. 6 Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi
  7. 7

    A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun
  8. 8

    Euskadi abre una nueva era tecnológica con la inauguración del superordenador cuántico de IBM en Donostia
  9. 9

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  10. 10 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa lidera el alza del precio de la cesta de la compra en toda España con una subida del 4%

Gipuzkoa lidera el alza del precio de la cesta de la compra en toda España con una subida del 4%