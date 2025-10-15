Gipuzkoa lidera el alza del precio de la cesta de la compra en toda España con una subida del 4%
Tanto en el territorio como en el conjunto de Euskadi el IPC aumentó un 3,3% en septiembre, tres décimas más que en el conjunto del Estado
Alexis Algaba
San Sebastián
Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:47
Si no es por el aceite, es por los huevos. O por las patatas, o por la carne. Pero el precio de la cesta de ... la compra sigue repuntando mes tras mes. No en dobles dígitos como en los primeros meses tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, pero sí en porcentajes relevantes. Y en esa tabla, Gipuzkoa lideró en septiembre el aumento en el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas en el conjunto de España.
El precio de la cesta de la compra aumentó un 4% interanual en el territorio, tasa que no logra alcanzar ninguna provincia del Estado y que provocó que el IPC guipuzcoano repuntara un 3,3%, la misma tasa que en el conjunto de Euskadi y tres décimas más que el IPC español (que se revisó una décima al alza en comparación a la tasa adelantada). En la tasa intermensual, en comparación con agosto, el IPC retrocedió un 0,3% en Gipuzkoa, pese a que la cesta de la compra se encareció un 0,7%. En el conjunto del Estado, la cesta de la compra se abarató una décima, por lo que la diferencia entre Gipuzkoa y el resto de provincias es importante.
Entre los productos que más se han encarecido en Euskadi en comparación con el mismo mes del pasado año se encuentran los huevos (22,7%), la carne de vacuno (18,6%) o el café y el cacao (15,6%).
Por otra parte, se nota una reducción en los precios del aceite (-37,8%) después del despegue que sufrió en 2023 y 2024; y del azúcar (-19,4%). Pero apenas son esos dos productos los que ven reducir su precio en la cesta de la compra en comparación con septiembre del pasado año.
Por otra parte, el precio del transporte público, después de verse disminuidas las ayudas generales y el gratis total en algunos servicios, también repunta un 14,1%, y el turismo y la ropa también impulsan ese incremento del IPC vasco en septiembre.
