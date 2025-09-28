Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este domingo

DV

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:39

Crónica de la derrota en Montjuïc: Una Real valiente se queda a un larguero del botín en Montjuïc

Fútbol: Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»

Alderdi Eguna: Esteban avisa de que «si el nuevo estatus no supone un salto real en reconocimiento nacional, el PNV no estará»

Política: «Ayuso entzun, Euskadi euskaldun!», el lema del lehendakari más ovacionado por la militancia

Sucesos: Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta

Bilbao: Detenido por herir de gravedad en la cabeza a un hombre en una discoteca de Bilbao

Ciclismo: Pogacar rompe el Mundial a 104 kilómetros de meta y conserva el maillot arcoíris

MotoGP: Marc Márquez reconquista el trono de MotoGP en Japón

Estados Unidos: Al menos un muerto y nueve heridos en un tiroteo en una iglesia mormona de Míchigan que luego se incendia

Asia: Al menos 38 muertos en una avalancha humana durante un acto electoral en India con 30.000 personas

  1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3 El emocionante discurso de Jose Ramon Soroiz al recoger la Concha de Plata: «Me llena de orgullo ser de Legorreta»
  4

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  5. 5 Consulta el palmarés de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián
  6

    Cuando la herencia no descansa en paz
  7

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  8

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  9. 9 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  10. 10 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»

