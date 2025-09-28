Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este domingo
DV
Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:39
Crónica de la derrota en Montjuïc: Una Real valiente se queda a un larguero del botín en Montjuïc
Fútbol: Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
Alderdi Eguna: Esteban avisa de que «si el nuevo estatus no supone un salto real en reconocimiento nacional, el PNV no estará»
Política: «Ayuso entzun, Euskadi euskaldun!», el lema del lehendakari más ovacionado por la militancia
Sucesos: Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
Bilbao: Detenido por herir de gravedad en la cabeza a un hombre en una discoteca de Bilbao
Ciclismo: Pogacar rompe el Mundial a 104 kilómetros de meta y conserva el maillot arcoíris
MotoGP: Marc Márquez reconquista el trono de MotoGP en Japón
Estados Unidos: Al menos un muerto y nueve heridos en un tiroteo en una iglesia mormona de Míchigan que luego se incendia
Asia: Al menos 38 muertos en una avalancha humana durante un acto electoral en India con 30.000 personas
