Imanol Pradales, este domingo en el Alderdi Eguna.

«Ayuso entzun, Euskadi euskaldun!», el lema del lehendakari más ovacionado la militancia

Imanol Pradales se ha dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha dicho que «no entienden que somos una nación con una lengua que merece ser cuidada y respetada»

A. González Egaña

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:13

El lehendakari, Imanol Pradales, que le ha precedido en la palabra a Esteban, ha defendido que «hay que proteger y defender la casa vasca, y ... cuidar a las personas, su salud y bienestar emocional». Ha instado a trabajar por fortalecer el autogobierno, «a pesar de las trabas que llegan desde Madrid. «Lograr cada competencia es como sacar una muela», ha expresado para advertir al Gobierno de Pedro Sánchez de que «pese a que hay mucho trilero, vamos a pelear por cada una de las competencias que nos pertenecen».

