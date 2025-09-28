«Ayuso entzun, Euskadi euskaldun!», el lema del lehendakari más ovacionado la militancia
Imanol Pradales se ha dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha dicho que «no entienden que somos una nación con una lengua que merece ser cuidada y respetada»
A. González Egaña
Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:13
El lehendakari, Imanol Pradales, que le ha precedido en la palabra a Esteban, ha defendido que «hay que proteger y defender la casa vasca, y ... cuidar a las personas, su salud y bienestar emocional». Ha instado a trabajar por fortalecer el autogobierno, «a pesar de las trabas que llegan desde Madrid. «Lograr cada competencia es como sacar una muela», ha expresado para advertir al Gobierno de Pedro Sánchez de que «pese a que hay mucho trilero, vamos a pelear por cada una de las competencias que nos pertenecen».
Ha remarcado que Euskadi trabajará para lograr nuevas capacidades políticas para gestionar la migración y poder acoger de manera más adecuada a quien llega en busca de un futuro mejor. Ha advertido de que en un momento en el que se escuchan «discursos muy peligrosos» que cuestionan el euskera, plantean la supresión del autogobierno, el Concierto Económico, la recentralización de la educación, la seguridad o la sanidad «nos van a tener enfrente». «Que no nos desprecien, que no nos menosprecien. No lo vamos a permitir», ha afirmado.
Uno de los momentos más aplaudidos ha sido cuando se ha dirigido a la presidenta de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, y le ha dicho «Ayuso… entzun, Euskadi euskaldun!». Con esa expresión ha querido dirigirse a la presidenta popular que protagonizó un sonado veto en la última conferencia de presidentes, y a todos los que «no entienden que somos una nación con una lengua que merece ser cuidada y respetada».
