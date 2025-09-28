Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pogacar, en el Muro Kigali de Ruanda, durante el Mundial de ciclismo de este domingo. EFE
Ciclismo

Pogacar rompe el Mundial a 104 kilómetros de meta y conserva el maillot arcoíris

Del Toro y Ayuso han sido los únicos en seguir al esloveno en las cuestas de Kigali, pero lo han pagado y se han quedado sin medalla. Evenepoel, con un comportamiento extraño, se ha colgado la plata y Ben Healy el bronce

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:09

Doble campeón del mundo y con un guion similar al del año pasado. Tadej Pogacar ha repetido la estrategia que tan buen resultado le dio ... en Zúrich en 2024, cuando atacó a 100 kilómetros de meta, y bajo el lema 'que me siga quien pueda' se ha colgado la medalla de oro en Kigali, Ruanda, después de una carrera durísima de 270 kilómetros, 2.475 metros de desnivel y una humedad que ha pasado factura a todos.

