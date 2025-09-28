Pogacar rompe el Mundial a 104 kilómetros de meta y conserva el maillot arcoíris

Doble campeón del mundo y con un guion similar al del año pasado. Tadej Pogacar ha repetido la estrategia que tan buen resultado le dio ... en Zúrich en 2024, cuando atacó a 100 kilómetros de meta, y bajo el lema 'que me siga quien pueda' se ha colgado la medalla de oro en Kigali, Ruanda, después de una carrera durísima de 270 kilómetros, 2.475 metros de desnivel y una humedad que ha pasado factura a todos.

Pogacar ha acelerado a 104 kilómetros de meta en el Monte Kigali, abarrotado de gente, y solo Isaac del Toro (México) y Juan Ayuso (España) han seguido su rueda. Remco Evenepoel (Bélgica) ha mostrado síntomas de debilidad en el inicio de una actuación que ha resultado ser incomprensible. Unos kilómetros más adelante Pogacar y Del Toro se han marchado en el Muro de Kigali, dejando atrás a un Ayuso que ha pagado el esfuerzo que ha supuesto seguir al campeón del mundo.

Por detrás, a un minuto, un grupo liderado por Bélgica se ha organizado para no perder la cara a la carrera tan lejos de meta. Evenepoel ha cambiado la bicicleta porque sentía alguna incomodidad y diez kilómetros después, insatisfecho con el cambio, ha decidido pararse y esperar a la llegada del coche del equipo para recuperar la bicicleta original, una decisión propia de un juvenil que le ha hecho perder un minuto con el grupo perseguidor. Lo peor es que ha demostrado ser el segundo más fuerte de la carrera, porque ha recuperado ese minuto, ha continuado hacia adelante y no ha tenido problemas en dejar atrás a Healy y Skjelmose.

Mientras Evenepoel luchaba contra sí mismo, delante Del Toro no ha podido seguir el ritmo de cabeza de carrera y ha cedido a 66 de kilómetros de meta, despidiéndose de toda opción de medalla. Tanto él como Ayuso quizás hayan hecho un sobreesfuerzo innecesario siguiendo a Pogacar a 104 de meta, y más teniendo en cuenta que no están acostumbrados a sobrepasar las seis horas de competición.

A partir de ahí Pogacar ha gestionado la ventaja alrededor del minuto y no ha sufrido ningún contratiempo para defender el maillot arcoíris y convertirse en doble campeón del mundo. La plata ha sido para Evenepoel y el bronce para Ben Healy (Irlanda).