Aitor Esteban e Imanol Pradales, este domingo en el Alderdi Eguna.
Alderdi Eguna

Esteban avisa de que «si el nuevo estatus no supone un salto real en reconocimiento nacional, el PNV no estará»

«Ayuso entzun, Euskadi euskaldun!», ha expresado el lehendakari en el Alderdi Eguna a quienes «no entienden que somos una nación con una lengua que merece ser cuidada y respetada»

A. González Egaña

A. González Egaña

Foronda

Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:55

El PNV ha arrancado el Alderdi Eguna de este domingo en las campas de Foronda con un aviso a navegantes: «Si el nuevo estatus no ... supone un salto real en reconocimiento nacional, arbitraje y presencia exterior, el PNV no estará». Aitor Esteban, en su estreno como presidente jeltzale orador en la «gran» fiesta anual jeltzale y tras asegurar que «afortunadamente» el clima político en Euskadi y en el Estado no tienen nada que ver, se ha preguntado si se podrán poner de acuerdo «en algo» con EH Bildu y ha citado que quizás «en un salto estatutario hacia un nuevo estatus político». «Vamos a verlo. El PNV no va a escatimar esfuerzos para ello a pesar del inestable panorama español», ha dicho.

