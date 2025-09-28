Esteban avisa de que «si el nuevo estatus no supone un salto real en reconocimiento nacional, el PNV no estará»

El PNV ha arrancado el Alderdi Eguna de este domingo en las campas de Foronda con un aviso a navegantes: «Si el nuevo estatus no ... supone un salto real en reconocimiento nacional, arbitraje y presencia exterior, el PNV no estará». Aitor Esteban, en su estreno como presidente jeltzale orador en la «gran» fiesta anual jeltzale y tras asegurar que «afortunadamente» el clima político en Euskadi y en el Estado no tienen nada que ver, se ha preguntado si se podrán poner de acuerdo «en algo» con EH Bildu y ha citado que quizás «en un salto estatutario hacia un nuevo estatus político». «Vamos a verlo. El PNV no va a escatimar esfuerzos para ello a pesar del inestable panorama español», ha dicho.

También ha dejado otro recado, tras las palabras del líder del PSE, Eneko Andueza, que ayer dio por «muerto» el debate sobre la independencia en Euskadi, y ha dicho que el PNV quiere «acuerdos, pero no decorados vacíos». «Y pase lo que pase, que no haya ninguna duda, seguiremos transformando Euskadi, reforzando el autogobierno como siempre ha hecho el PNV», ha remarcado.

Esteban, que ha finalizado su discurso casi sin voz, ha añadido que «este país mayoritariamente quiere más autogobierno y vamos a intentar corregirlo siempre, sea completando el Estatuto de Gernika o a través de un nuevo estatus». Ha criticado a quienes «llegan a decir que autogobierno no significa más bienestar» y ha proclamado que «si este pueblo nos respalda, le llevaremos poco a poco al autogobierno pleno».

De EH Bildu ha lanzado una 'primicia': «En el momento en que convoquen elecciones en Madrid, empezará su paripé, diciendo que vamos en una lista conjunta al Congreso». «¿Para qué?», ha preguntado a los de Arnaldo Otegi, «si acaba de decir que hay que darle un giro de 180 grados a las políticas del país». Les ha dicho que «a pesar de que la mona se vista de seda, mona se queda».

El Alderdi Eguna en su 49 edición, bajo el lema 'Batzen gaituzten hariak' ('Los hilos que nos unen'), ha tenido un formato innovador. Después de décadas han cambiado la ubicación para conformar un escenario redondo situado en el centro de la campa «porque como partido representamos el centro y porque hemos sido centrales en la construcción de nuestro país», ha destacado el PNV.

Con esas credenciales, la cita en las campas de Foronda ha sido la de un Alderdi Eguna «redondo» en palabras del líder jeltzale que ha reivindicado los 130 años de tradición política «intachable» del PNV y ha anunciado que los estatutos nacionales se renovarán en una asamblea nacional que tendrá lugar el próximo 13 de diciembre en Gasteiz para «fortalecer y activar a la militancia» y dar así continuidad a la IX Asamblea General que se celebró en el frontón Atano III de Donostia el pasado mes de marzo. Ha pedido, en ese sentido, a la militancia que participe, que aporte ideas e incluso que sean «disruptivos». «Que no os dé miedo proponer cosas que cambien los modelos que hemos seguido hasta ahora», ha expresado para indicar que desde luego el PNV va a seguir siendo «reconocible en lo esencial», pero también convencido de que «tenemos que adaptarnos al siglo XXI, que no es simplemente un cambio de época».

Esteban ha expresado ante los aplausos de la militancia que los jeltzales no son «equidistantes», sino que son «el centro de gravedad que mantiene Euskadi en marcha». «Construimos, no incendiamos. Cumplimos, no prometemos». Ha recordado lo que Bildu les afea cuando les dice que están «más cercanos a la extrema derecha», pero también lo que les critica el PP porque «somos izquierda». Con todo ello, ha concluido que «más en el centro no podemos estar. En el equilibrio, en la sensatez, en decir la verdad a la gente y explicar las cosas que son posibles y las que son imposibles». Esa ha manifestado que es su forma de hacer política, su compromiso, «y lo va a seguir siendo».

En este Alderdi Eguna también ha sido innovador el empleo, por parte de Esteban, del francés para dirigirse a la afiliación de Iparralde y el inglés para decirle a Europa que «Euskadi exige su lugar como nación». Ha destacado que el legado de su tradición política es que han construido «un país confiable» como resultado de décadas «de compromiso, de decisiones valientes, de cuidar lo que funciona y corregir lo que no». «Nuestro país no es perfecto, lo sabemos, pero sí podemos decir que hemos construido sin gritar, con rumbo fijo, buscando soluciones y respondiendo siempre con coraje, serenidad y compromiso».

El líder del PNV ha reclamado «implicación» a los vascos, empezando por los alderdikides y por las personas más jóvenes porque «todos y cada uno tenemos una tarea para tejer los hilos que unan los distintos puntos del país. Euskadi no necesita salvadores, necesita compromiso colectivo que empieza por cada uno».

Ha reconocido que la gente está cansada, «y con razón», de ver cómo «desde la política se insulta, se critica, se pelea sin ninguna voluntad de construir». Ha descrito que desde hace tiempo «tenemos en política un fuerte viento sur que hace que esos malos olores que llegan desde Madrid impregnen también a nuestra sociedad» y ha añadido que «a expandir ese aroma se dedica Miguel Tellado en sus excursiones a Euskadi. Cree el PP que insultando y menospreciando al PNV va a conseguir votos. Lo que no sabe es que cuando insulta y menosprecia lo que hace es faltarle al respeto a miles y miles de vascos que confían en este partido y eso no lo vamos a permitir. ¡Os vamos a defender con uñas y dientes!», se ha comprometido.

No han faltado las menciones a la situación internacional como la que vive Palestina y no ha tenido ningún reparo en repetir como ya hizo hace tiempo en el Congreso que lo que está cometiendo Israel «es un genocidio». Ha manifestado a Aznar que «igual que no valía todo para combatir contra Franco, tampoco vale todo para combatir a un enemigo cruel y asesino como Hamás. Usar el hambre y la sed como arma de guerra, abatir a niños, atacar hospitales, arrasar con una política de tierra quemada, matar a más de 60.000 personas, no es defender la causa del mundo. Es una indecencia y un genocidio».

Mensajes de Pradales

El lehendakari, Imanol Pradales, que le ha precedido en la palabra a Esteban, ha defendido que «hay que proteger y defender la casa vasca, y cuidar a las personas, su salud y bienestar emocional». Ha instado a trabajar por fortalecer el autogobierno, «a pesar de las trabas que llegan desde Madrid. «Lograr cada competencia es como sacar una muela», ha expresado para advertir al Gobierno de Pedro Sánchez de que «pese a que hay mucho trilero, vamos a pelear por cada una de las competencias que nos pertenecen».

Ha remarcado que Euskadi trabajará para lograr nuevas capacidades políticas para gestionar la migración y poder acoger de manera más adecuada a quien llega en busca de un futuro mejor. Ha advertido de que en un momento en el que se escuchan «discursos muy peligrosos» que cuestionan el euskera, plantean la supresión del autogobierno, el Concierto Económico, la recentralización de la educación, la seguridad o la sanidad «nos van a tener enfrente». «Que no nos desprecien, que no nos menosprecien. No lo vamos a permitir», ha afirmado.

Uno de los momentos más aplaudidos ha sido cuando se ha dirigido a la presidenta de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, y le ha dicho «Ayuso… entzun, Euskadi euskaldun». Con esa expresión ha querido dirigirse a la presidenta popular que protagonizó un sonado veto en la última conferencia de presidentes, y a todos los que «no entienden que somos una nación con una lengua que merece ser cuidada y respetada».