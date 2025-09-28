Un plan familiar para celebrar los 130 años del PNV

Las campas próximas al aeropuerto de Foronda han amanecido este domingo llenas hasta la bandera, incluso con retenciones a un kilómetro de distancia del recinto. ... Un año más, miles de militantes jeltzales, y algunos invitados especiales venidos de otros lugares fuera de Euskadi, han disfrutado de la 130 edicion del Alderdi Eguna en familia.

Un año más, ha predominado un ambiente festivo donde han destacado las decenas ikurriñas que portaban los asistentes y las que lucían las 22 txoznas repartidas por los laterales de las campas. También se han podido ver, sobre todo en la carpa de Gipuzko Buru Batzar (GBB), dos banderas de Ucrania y Palestina.

Previo a los discursos de Imanol Pradales y Aitor Esteban, que ha vivido el primer Alderdi Eguna como presidente de Euskadiko Buru Batzar (EBB), jeltzales de todas las edades y venidos de todos los rincones de Euskadi han desfilado con ikurriñas y carteles de sus lugares de origen, con amplia representación guipuzcoana (Getaria, Eibar, Donostia, Arrasate, Bergara, Deba o Renteria, entre otras). Y, aunque muchas personas se han agolpado en torno al desfile para intentar reconocer su pueblo o barrio, ha habido muchos despistados que se han tenido que proteger del sol y del calor en las txoznas, disfrutando de los pintxos y las bebidas que se sirven.

No han faltado a la celebración los principales miembros del PNV, entre los que han destacado, además de Esteban y el lehendakari; la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria; el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria; o la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza. Una comitiva institucional que ha recibido una calurosa bienvenida a la llegada.

A diferencia de otras ediciones, este año el escenario se ha situado en el centro de las campas. Y cientos de personas han esperado sentadas al inicio del acto en las sillas dispuestas por la organización.

Tras el reconocimiento a Isidor y Naiara Vega, el afiliado más antiguo y la afiliada más joven del PNV, los espectadores se han puesto en pie para cantar al unísono el 'Gora, Gora' mientras que se ha izado la ikurriña. Pero, además de cantar, también se ha bailado al son de 'Euskaldunak Gara'. «Un pueblo que baila nunca muere», han remarcado desde el escenario.

Un Alderdi Eguna internacional

Pero no solo ha asistido gente de Euskadi, ya que el Alderdi Eguna también toma una importancia nacional e internacional. Así, se han visto banderas de los países que han asistido al acto del PNV, con especial énfasis en «la liberación de Gaza, Sáhara y Ucrania». «El genocidio debe de cesar. Ucrania, Palestina, estamos con vosotros», han dicho los portavoces desde el escenario, mientras los militantes jeltzales han recibido con aplausos las tres banderas.

Entre los países con representación se encuentran Venezuela, Colombia, Togo, Afganistán, Argentina, China, Pakistán, Bolivia, Angola, México, Chile y Brasil, entre otros.