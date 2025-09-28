Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambiente en las campas de Foronda. D. F. T.
Alderdi Eguna

Un plan familiar para celebrar los 130 años del PNV

Miles de jeltzales de todas partes de Euskadi se vuelven a reunir un año más en las campas de Foronda para disfrutar del Alderdi Eguna

Diego Fernández Tortosa

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:19

Las campas próximas al aeropuerto de Foronda han amanecido este domingo llenas hasta la bandera, incluso con retenciones a un kilómetro de distancia del recinto. ... Un año más, miles de militantes jeltzales, y algunos invitados especiales venidos de otros lugares fuera de Euskadi, han disfrutado de la 130 edicion del Alderdi Eguna en familia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El emocionante discurso de Jose Ramon Soroiz al recoger la Concha de Plata: «Me llena de orgullo ser de Legorreta»
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  5. 5 Consulta el palmarés de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián
  6. 6

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  7. 7

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  8. 8

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  9. 9

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  10. 10

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un plan familiar para celebrar los 130 años del PNV

Un plan familiar para celebrar los 130 años del PNV