Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elogio del centro con viento racheado

Esteban apela al cambio de modelo de partido y reivindica el posibilismo nacionalista como el espacio natural del PNV para 'hacer país' y fortalecer la nación vasca

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Aitor Esteban se ha estrenado en el Alderdi Eguna de este año con un llamamiento al compromiso colectivo y una reivindicación expresa del PNV situado ... más que nunca en el 'centro', como motor político y garante de la estabilidad vasca, del progreso y del bienestar. Los jeltzales saben que vienen tiempos convulsos de mudanza, necesitan apelar al trabajo realizado hasta ahora para diferenciarse del «rupturismo» que, en su opinión, intenta disimular EH Bildu y también para hacer frente al viento sur «que viene de Madrid». Es decir, busca marcar territorio en una coyuntura muy compleja en la que la crisis de la propia idea de la comunidad es una amenaza para cualquier proyecto político. De ahí las continuas referencias a 'la casa vasca' y a la 'causa vasca'. Esteban ha ensalzado la ubicación del PNV en el centro ideológico en una coyuntura de creciente polarización que puede suponer a la larga un achique de espacios de los proyectos más moderados y pactistas. Y como telón de fondo, un nuevo modelo de partido que haga frente a los retos que supone una sociedad más abierta y más líquida. Los jeltzales tienen que actualizar su marca ante una sociedad que está cambiando vertiginosamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  5. 5

    Cuando la herencia no descansa en paz
  6. 6 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  7. 7

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  8. 8

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  9. 9

    «Una empresa me contactó, lo conversé con mi esposa y decidimos venir»
  10. 10

    Donostia galopa hacia la carrera electoral de 2027 con todo abierto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Elogio del centro con viento racheado