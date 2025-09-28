Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta El hombre, de 66 años y de Irurita, se ha accidentado a las 23.55 horas de este sábado

Gabriel González Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:54 Comenta Compartir

Un motorista ha fallecido esta pasada medianoche al sufrir un accidente en la carretera 2540, entre Almandoz e Irurita, en Berroeta (Baztan). El fallecido es un vecino de Irurita de 66 años, según cuenta el Diario de Navarra.

El suceso ha ocurrido a las 23.55 horas en el kilómetro 1,9 de esta vía y ha consistido en una salida de vía por el margen izquierdo y choque contra un árbol.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Policía Foral de Elizondo y agentes de Atestados de Pamplona; bomberos y ambulancia. El hombre, que llevaba casco, ha fallecido durante el traslado al Hospital Universitario de Navarra.

La Policía Foral investiga las circunstancias del suceso. Se trata de la víctima número 32 de este año en Navarra a causa de un accidente de tráfico, por 24 en todo el año pasado.