Las diez noticias clave de la jornada

Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este jueves

DV

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:06

Comenta

Foro 'Gipuzkoa Al Día': Jauregi anuncia la «llegada a Euskadi en 2026 de multinacionales por primera vez en 50 años»

Política: PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la ley contra la multirreincidencia delictiva

... Política: La presidenta de Confebask cuestiona la aportación de ELA y Lakuntza le responde: «Es el que más y mejores convenios consigue»

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6

    «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
  7. 7

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  8. 8

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  9. 9 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  10. 10 Detenida en Ordizia por causar un incendio en una comunidad de vecinos y amenazar después con poner una bomba

