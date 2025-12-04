Las diez noticias clave de la jornada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:06

Foro 'Gipuzkoa Al Día': Jauregi anuncia la «llegada a Euskadi en 2026 de multinacionales por primera vez en 50 años»

Política: PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la ley contra la multirreincidencia delictiva

... Política: La presidenta de Confebask cuestiona la aportación de ELA y Lakuntza le responde: «Es el que más y mejores convenios consigue»

España: RTVE anuncia que España se retira de Eurovisión tras decidirse que Israel participe en el certamen

Desalojo en Donostia: «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»

Transporte: Santano presiona en Bruselas para que Francia acelere la conexión con la 'Y' vasca

Gipuzkoa: Los autobuses que aparquen en Hernani en la temporada del txotx tendrán que reservar plaza y pagar

Política: EH Bildu «rechaza» la pancarta contra Andueza y el ataque con pintura a la sede del PP vasco en Bilbao

Real Sociedad: Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad

Salud: El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»