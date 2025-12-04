Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este jueves
DV
Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:06
Foro 'Gipuzkoa Al Día': Jauregi anuncia la «llegada a Euskadi en 2026 de multinacionales por primera vez en 50 años»
Política: PSOE, PP, Junts y PNV pactan endurecer la ley contra la multirreincidencia delictiva
... Política: La presidenta de Confebask cuestiona la aportación de ELA y Lakuntza le responde: «Es el que más y mejores convenios consigue»
España: RTVE anuncia que España se retira de Eurovisión tras decidirse que Israel participe en el certamen
Desalojo en Donostia: «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
Transporte: Santano presiona en Bruselas para que Francia acelere la conexión con la 'Y' vasca
Gipuzkoa: Los autobuses que aparquen en Hernani en la temporada del txotx tendrán que reservar plaza y pagar
Política: EH Bildu «rechaza» la pancarta contra Andueza y el ataque con pintura a la sede del PP vasco en Bilbao
Real Sociedad: Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
Salud: El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión