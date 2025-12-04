Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
RTVE anuncia que España se retira de Eurovisión tras decidirse que Israel participe en el certamen

El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte

DV

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:59

RTVE ha anunciado este jueves en un comunicado la retirada de España del Festival de Eurovisión, tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo.

El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte.

La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovision 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

Según el comunicado de RTVE, la corporación pública ha solicitado por escrito la votación secreta en la Asamblea, junto con otros 7 países. La presidencia de UER ha denegado a RTVE la realización de una votación específica sobre la participación de Israel.

En su intervención ante la Asamblea General previa a las votaciones, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha explicado que la Corporación «reconoce y valora» las medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia para defender los principios y valores centrales del Festival de Eurovisión.

«Sin embargo, consideramos que estas medidas son insuficientes. Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral», ha remarcado.

El responsable de la Corporación también ha expresado su preocupación por la «instrumentalización» del voto en las recientes ediciones y la ausencia de sanciones a este respecto. «No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia es un objetivo común para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia y a los ciudadanos», ha señalado.

También ha solicitado una votación sobre la posible suspensión temporal de la participación de KAN por un periodo mínimo de un año, con la opción de una revisión posterior al término de este periodo y ha avanzado que en caso de no aprobarse, RTVE no podrá participar en esta edición.

Por su parte, los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) han estado de acuerdo en que Eurovisión debía seguir adelante según lo previsto, con las garantías adicionales establecidas.

