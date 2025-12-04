EH Bildu «rechaza» la pancarta contra Andueza y el ataque con pintura a la sede del PP vasco en Bilbao

EH Bildu ha «rechazado sin ambages» este jueves la aparición de una pancarta en Vitoria donde se señala con una diana, entre otros, al secretario ... general del PSE-EE, Eneko Andueza. En una nota de prensa, la izquierda soberanista considera que «la crítica política se tiene que dirimir en términos exclusivamente políticos y dialécticos».

Si bien EH Bildu sigue sin emplear el término 'condena', tal como se lo exige el resto de formaciones, el comunicado hace un llamamiento «a la responsabilidad a todos los agentes políticos y sociales del país». «Creemos necesario situar este tipo de hechos, en todo caso puntuales en su justa dimensión, y no utilizarlos para tratar de recrear virtualmente un pasado amplia y afortunadamente superado en Euskal Herria», sostiene en su declaración.

Igualmente, desde la coalición soberanista han «rechazado» el lanzamiento de pintura contra la sede del PP vasco en Bilbao. La portavoz de EH Bildu en la capital vizcaína, María del Río, ha manifestado que «EH Bildu plantea la confrontación con el PP y Vox, como parte del mismo bloque reaccionario, en términos estrictamente políticos y dialécticos». Además, ha señalado que «este tipo de hechos no hacen sino contribuir a la campaña de victimización del bloque reaccionario».