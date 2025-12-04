Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

EH Bildu «rechaza» la pancarta contra Andueza y el ataque con pintura a la sede del PP vasco en Bilbao

La izquierda independentista pide que «la crítica política se dirima exclusivamente en términos políticos y dialécticos»

A. Surio

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:40

Comenta

EH Bildu ha «rechazado sin ambages» este jueves la aparición de una pancarta en Vitoria donde se señala con una diana, entre otros, al secretario ... general del PSE-EE, Eneko Andueza. En una nota de prensa, la izquierda soberanista considera que «la crítica política se tiene que dirimir en términos exclusivamente políticos y dialécticos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  5. 5 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  6. 6 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  7. 7 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  8. 8 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  9. 9

    La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas
  10. 10

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EH Bildu «rechaza» la pancarta contra Andueza y el ataque con pintura a la sede del PP vasco en Bilbao

EH Bildu «rechaza» la pancarta contra Andueza y el ataque con pintura a la sede del PP vasco en Bilbao