Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio Santano saluda en Bruselas al comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas.

Santano presiona en Bruselas para que Francia acelere la conexión con la 'Y' vasca

El secretario de Estado ha participado en el Consejo de Ministros de Transportes de la UE y ha recalcado la necesidad de priorizar los fondos europeos para los proyectos transfronterizos

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:19

Comenta

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha participado este jueves en el Consejo de Ministros de la Unión Europea ( ... UE) celebrado en Bruselas, donde ha elevado la presión sobre Francia para que acelere la conexión en alta velocidad con la 'Y' vasca. El dirigente irundarra, que ha representado al Gobierno central en sustitución del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha subrayado el compromiso de España con las conexiones transfronterizas y el desarrollo de la Red Transeuropea, que cuentan para el sector del transporte con un presupuesto de más de 50.000 millones de euros para los proyectos del Mecanismo Conectar Europa (CEF), el doble que en el período anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    La incidencia de la gripe se duplica en siete días en Gipuzkoa: Osakidetza recomienda la mascarilla si hay síntomas
  10. 10

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Santano presiona en Bruselas para que Francia acelere la conexión con la 'Y' vasca

Santano presiona en Bruselas para que Francia acelere la conexión con la &#039;Y&#039; vasca