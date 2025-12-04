Santano presiona en Bruselas para que Francia acelere la conexión con la 'Y' vasca

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha participado este jueves en el Consejo de Ministros de la Unión Europea ( ... UE) celebrado en Bruselas, donde ha elevado la presión sobre Francia para que acelere la conexión en alta velocidad con la 'Y' vasca. El dirigente irundarra, que ha representado al Gobierno central en sustitución del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha subrayado el compromiso de España con las conexiones transfronterizas y el desarrollo de la Red Transeuropea, que cuentan para el sector del transporte con un presupuesto de más de 50.000 millones de euros para los proyectos del Mecanismo Conectar Europa (CEF), el doble que en el período anterior.

Santano ha defendido la relevancia de los corredores mediterráneo y atlántico para España y para la conexión con los países vecinos y el resto de la Unión Europea. Durante las deliberaciones legislativas del Consejo de Ministros de Transportes se ha abordado, entre otras cuestiones, el plan de acción sobre el ferrocarril de alta velocidad. En este punto, el secretario de Estado ha expresado el respaldo del Gobierno español al nuevo plan europeo de Alta Velocidad y ha destacado que España está «a la vanguardia» de este medio de transporte. Santano ha remarcado que, para hacer realidad un mapa de Europa en el que las capitales estén unidas por alta velocidad, es fundamental completar las conexiones transfronterizas.

Antes de entrar en el Consejo de Ministros, Santano ha avanzado que «vamos a apoyar el plan de acción de la Comisión Europea para conectar en alta velocidad todas las capitales europeas, es un plan ambicioso. Nosotros somos líderes europeos en alta velocidad con 4.000 kilómetros y nos gusta ese planteamiento de impulsar definitivamente las conexiones transfronterizas, que es la asignatura pendiente en estos momentos en Europa». Ha asegurado que «nosotros estamos haciendo nuestros deberes y necesitamos que Francia y Portugal impulsen y aceleren las conexiones con la frontera».

El secretario de Estado ha indicado que «el modelo de financiación del que se está hablando para las conexiones transfronterizas es importante, estamos hablando de 32.000 millones, aunque de cara al futuro seguramente será insuficiente, pero estamos contentos porque España ha conseguido incorporar en el anexo de ese reglamento sus principales reivindicaciones, la conexión de Burdeos con la 'Y' vasca y con Burgos y las conexiones con Portugal».

Reunión con el ministro francés

Santano ha adelantado también que este jueves tiene previsto reunirse con el ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, sobre la conexión de la 'Y' vasca con Francia. «El compromiso que nos transmite Francia es que va a acelerar esa conexión Burdeos-frontera. En ese sentido, las deliberaciones que hoy tenemos encima de la mesa van en la buena dirección, porque esa conexión puede estar financiada por Europa. Confío en que reforcemos nuestra presión y el compromiso de Europa para que Francia y Portugal puedan avanzar».

Preguntado sobre la posibilidad de que Francia pueda tener esa conexión de alta velocidad con la muga para 2034, Santano ha señalado que «es imposible». «La 'Y' vasca va a estar concluida para entonces seguro, pero la parte francesa hay que considerar que es imposible. Nosotros tenemos todo en marcha, en obra, la plataforma terminará el año que viene y estamos ya con la superestructura. Francia al menos entre Dax y la frontera no ha dado ningún paso significativo ni siquiera en planificación o estudios».