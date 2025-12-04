La presidenta de Confebask cuestiona la aportación de ELA y Lakuntza le responde: «Es el que más y mejores convenios consigue»

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha salido al paso de las críticas vertidas este jueves por Tamara Yagüe a la central, a la ... que ha reprochado el «recurso constante al conflicto» en la negociación social. «¿Qué aporta ELA al país?», se ha preguntado la presidenta de Confebask a raíz de que el sindicato nacionalista, junto a LAB, haya llevado a la patronal al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por su negativa a negociar un salario mínimo interprofesional (SMI) vasco.

Lakuntza no ha dudado en responder a las palabras de Yagüe, y en un comunicado ha asegurado que Confebask «sabe de sobra cuál es la aportación» de su sindicato, «el que más y mejores convenios consigue». Asimismo, ha advertido de que «la reivindicación de un salario mínimo propio ha venido para quedarse» y la patronal, al igual que el Gobierno Vasco, «se equivoca si cree que puede pasarse página».

Estas palarbas llegan después de que en un foro celebrado este jueves en Bilbao, Tamara Yagüe haya recordado que «tanto pública como privadamente» Confebask ha mostrado su disposición a «dialogar sobre el SMI mínimo en la mesa de diálogo social». A su juicio, ese es «el sitio» en el que se debe dialogar sobre este asunto, «y acompañado de otros temas que realmente preocupan y que afectan a la productividad y a la competitividad», como el absentismo. Sobre la demanda judicial ha señalado que «nos defenderemos en los tribunales».

La presidenta de Confebask ha reivindicado la aportación de las empresas a Euskadi que representa «dos de cada tres euros del PIB, siete de cada diez trabajadores y un consumo equivalente al 94% del gasto social». Además, ha señalado que en 2025 han creado 12.000 nuevos empleos y una retribución por encima de la media, que está «entre las más altas del país».

Absentismo

En su intervención ha contrapuesto estos datos para reclamar el «necesario rechazo al uso del conflicto como medio de reivindicación». Un emplazamiento directo a ELA que «ha adoptado como estrategia el conflicto». «Dicen -ha señalado- que es el único camino y no es verdad porque las empresas y otros sindicatos hemos demostrado lo contrario con muchos acuerdos».

Después de que en 2022 Euskadi registrara la mitad de las huelgas convocadas en toda España, patronal y Gobierno vasco, entonces presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu, presionaron a ELA para que cambiara de estrategia. Este jueves, la presidenta de la patronal lo ha dado por imposible al señalar que «no vamos a esperarlos. Tenemos el tejido empresarial comprometido, los sueldos más altos del Estado y un nivel de vida equivalente a los países más desarrollados». Unos logros de los que ha responsabilizado a los acuerdos sociales «por el esfuerzo de todos».

En relación al absentismo, ha insistido en que no es un «tema menor» y que hay que analizar «las causas de esta anomalía sin buscar culpables, hallando soluciones». Según ha subrayado, es un tema que afecta a la salud de los trabajadores, a la competitividad de las empresas y a la Administración por los costes que conlleva. Por ello, ha apelado a trabajar en este tema con colaboración, cooperación y compromiso.

Lakuntza: «ELA, el que más y mejores convenios consigue»

La respuesta de la central no se ha hecho esperar y en un comunicado su secretario general, Mitxel Lakuntza, ha recordado a Confebask que «sabe de sobra cuál es la aportación» de su sindicato, «el que más y mejores convenios consigue». Asimismo, ha advertido de que «la reivindicación de un salario mínimo propio ha venido para quedarse» y la patronal, al igual que el Gobierno Vasco, «se equivoca si cree que puede pasarse página».

Asimismo, ha subrayado que «ELA organiza a la clase trabajadora de este país para luchar por una sociedad más justa, en la que se reparta mejor la riqueza y se anteponga la vida al negocio». «Precisamente todo a lo que la patronal se opone de manera sistemática», ha afirmado. Lakuntza ha criticado la «posición retrógrada y autoritaria» de Confebask, a la que ha censurado que «se niega de manera general a subir salarios y específicamente a negociar un salario mínimo interprofesional».

Según ha valorado, ante «esa cerrazón» de la patronal, ELA, «desde la legitimidad de ser primer sindicato con más del 40% de la representación y una afiliación que supera las 104.000 personas», organiza «cada día» en los centros de trabajo a miles de trabajadores que mediante la huelga «consiguen superar el bloqueo de la patronal y conseguir logros y convenios que no son posibles de otra manera».

Asimismo, ha destacado que, «entre las cosas que ELA aporta a la clase trabajadora de este país está una de las mayores herramientas de solidaridad, la caja de resistencia», una aportación que permite «conseguir logros contra la precariedad que de otra manera no son posibles».

Más y mejores convenios

Lakuntza ha recordada a Tamara Yagüe que ELA es «el sindicato que más y mejores convenios consigue (250 de media cada año) y subidas salariales mayores a los del resto de sindicatos, por ejemplo, en 2023, el incremento salarial medio en los convenios firmados por ELA fue del 5,76%, mientras que en los convenios no firmados por éste fue del 4,17%». Según ha explicado, este dato es «aún mejor» en los sectores feminizados, ya que «el incremento salarial medio de las mujeres en los convenios firmados por ELA se sitúa cerca del 7%».

Asimismo, el secretario general de ELA ha remarcado que «la lucha y la reivindicación de un salario mínimo propio ha venido para quedarse» y ha advertido de que «Confebask, al igual que el Gobierno Vasco, se equivoca si cree que puede pasarse página en una cuestión tan importante como esta».