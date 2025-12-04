Los autobuses que aparquen en Hernani en la temporada del txotx tendrán que pagar

El Ayuntamiento de Hernani ha decidido dar un nuevo paso ante la masificación que supone el desarrollo de la temporada del txotx en su término ... municipal y desde enero de 2026 instaurará una nueva tasa para aquellos autobuses organizados que aparquen en la localidad o descarguen pasajeros en ella. Así lo ha dado a conocer su alcalde, Xabier Lertxundi, en una medida que ha supuesto la modificación de una ordenanza municipal, punto que ha salido adelante con respaldo de todos los partidos que forman la corporación hernaniarra. «Existe una sinergia clara en este sentido entre todos, incluso también por parte de los agentes sociales», señala el primer edil.

La nueva tasa se utilizará entre el penúltimo sábado de enero y el segundo de mayo, del 24 de enero al 9 de mayo, periodo de duración de la temporada en sí. Los autobuses grandes (de más de 35 plazas) tendrán que pagar 100 euros y los pequeños (de 9 a 34 plazas) tendrán una tasa de 60 euros.

Además de ello, tal y como han dado a conocer desde el ayuntamiento hernaniarra, se establecerá un sistema de reserva que será obligatorio para que los autobuses puedan estacionar en Hernani en las fechas señaladas. Todos ellos tendrán que quedar aparcados en el polígono Ibaiondo, algo que ya se daba hasta ahora, prohibiéndose que la descarga de usuarios se haga en otro lugar. El aforo será para un máximo de 60 autobuses. «Teniendo en cuenta la situación que se ha dado en los últimos dos años, entendemos que es suficiente. Durante toda la temporada en una ocasión habrá pasado de esa cifra», afirma Lertxundi.

«Se prohíbe la parada, estacionamiento y circulación de autobuses fuera de la zona autorizada en todo el término municipal de Hernani», recoge la modificación de la ordenanza reguladora de la circulación de peatones y vehículos aprobada esta semana en sesión plenaria. Es decir, que todos ellos deberán ir directamente al polígono Ibaiondo, que es además el más cercano al centro urbano del municipio.

200 euros por orinar en la calle

Con estas medidas se pretenden mejorar los servicios existentes en la zona de estacionamiento y su ordenamiento. «Los autobuses que vengan a Hernani tendrán el espacio asegurado para todo el día con la reserva y garantizaremos que el espacio en el que aparquen tenga las condiciones adecuadas».

No es la única nueva medida que se toma de cara a la próxima temporada del txotx en Hernani. Se ha modificado también la ordenanza de convivencia para incidir en las multas que se pueden poner para castigar a aquellas personas que orinen en la calle. Sigue siendo de 200 euros, pero antes por pronto pago se quedaba en 60 y ahora esa reducción será solo del 50%, por lo que tendrán que abonar 100 euros. «Es un problema evidente que se da durante la temporada sidrera, con comportamientos inadecuados, y queremos actuar frente a ello», subrayan.

La época del txotx es una temporada muy importante para el pueblo de Hernani, tanto cultural como económicamente. Sin embargo, la afluencia de visitantes de los sábados «también genera malestar en el municipio, ante lo que el Ayuntamiento no puede hacer oídos sordos», señalan.

Equilibrio entre visitantes y hernaniarras

En los últimos años se han tomado diversas medidas -campañas de sensibilización, vasos reutilizables, urinarios extras, refuerza de la limpieza viaria... - y la intención es ir dando más pasos en este sentido, buscando el equilibrio entre visitantes y hernaniarras.

Además de que la vida habitual de la ciudadanía de Hernani no se vea alterada por la temporada del txotx, «se trata también de ofrecer un acercamiento más enriquecedor a quienes vienen a acercarse a la cultura de la sidra, mejorando la experiencia de las personas visitantes que llegan a Hernani».

Estas decisiones relacionadas con la cultura de la sidra y la época del txotx son consecuencia de los diagnósticos y reflexiones realizados hasta ahora por el Ayuntamiento de Hernani. Lertxundi ha explicado que «el primer paso para abordar el tema de forma integral fue un diagnóstico hecho en 2024 y los criterios propuestos recibieron el visto bueno de las diferentes representaciones municipales». El diagnóstico incidió en la necesidad de una estrategia a corto y medio plazo para desarrollar un modelo propio en torno a la sidra y la sidrería en Hernani y hacer frente al conflicto de convivencia ligado a la época del txotx. Entienden que «será necesario un plan de acción» para ir materializando las medidas que se vayan tomando. «Precisamente las tres ahora concretadas se enmarcan dentro de un plan de acción», culminan.