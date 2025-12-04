Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los autobuses que aparquen en Hernani en la temporada del txotx tendrán que pagar

El Ayuntamiento ha aprobado esta medida, además de obligar a realizar una reserva previa

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Hernani

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:29

El Ayuntamiento de Hernani ha decidido dar un nuevo paso ante la masificación que supone el desarrollo de la temporada del txotx en su término ... municipal y desde enero de 2026 instaurará una nueva tasa para aquellos autobuses organizados que aparquen en la localidad o descarguen pasajeros en ella. Así lo ha dado a conocer su alcalde, Xabier Lertxundi, en una medida que ha supuesto la modificación de una ordenanza municipal, punto que ha salido adelante con respaldo de todos los partidos que forman la corporación hernaniarra. «Existe una sinergia clara en este sentido entre todos, incluso también por parte de los agentes sociales», señala el primer edil.

