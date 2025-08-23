Las diez noticias clave de la jornada

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:30

-Liga Euskotren: Arraun Lagunak, campeona por tercera vez consecutiva

-Gipuzkoa: Hondarribia cumple 70 años en pleno auge y con la meta de abrir rutas a Francia, Italia y Alemania

-Política: El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para hablar de corrupción

-Gipuzkoa: El cuerpo del montañero irundarra fallecido en Pirineos llegará a Lesaka el martes

Mundo: Europa aprende a inclinarse ante Trump al sentirse vulnerable por la amenaza de Rusia

-Motos: Marc Márquez se pasea en el sprint de Hungría

-Gipuzkoa: Aeropuerto de Hondarribia: una pista tan modesta como glamurosa

-Sociedad: La falta de espacio en Tolosa y Oñati obliga a ubicar en otros recursos a los malienses de Vitoria

Tenis: Alcaraz y la reconquista de Nueva York

Real Sociedad: Sergio no enseña sus armas: no habrá convocatoria hasta el once inicial

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  3. 3

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  4. 4 La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  5. 5

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  6. 6

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  7. 7 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  8. 8

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  9. 9 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  10. 10 Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos

