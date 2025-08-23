Las diez noticias clave de la jornada
Estas son las principales informaciones de este sábado
DV
Sábado, 23 de agosto 2025, 20:30
-Liga Euskotren: Arraun Lagunak, campeona por tercera vez consecutiva
-Gipuzkoa: Hondarribia cumple 70 años en pleno auge y con la meta de abrir rutas a Francia, Italia y Alemania
-Política: El PP pide la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para hablar de corrupción
-Gipuzkoa: El cuerpo del montañero irundarra fallecido en Pirineos llegará a Lesaka el martes
Mundo: Europa aprende a inclinarse ante Trump al sentirse vulnerable por la amenaza de Rusia
-Motos: Marc Márquez se pasea en el sprint de Hungría
-Gipuzkoa: Aeropuerto de Hondarribia: una pista tan modesta como glamurosa
-Sociedad: La falta de espacio en Tolosa y Oñati obliga a ubicar en otros recursos a los malienses de Vitoria
Tenis: Alcaraz y la reconquista de Nueva York
Real Sociedad: Sergio no enseña sus armas: no habrá convocatoria hasta el once inicial
