Un grupo de malienses se sube a un autocar para iniciar su traslado fuera de Vitoria. Jesús Andrade

La falta de espacio en Tolosa y Oñati obliga a ubicar en otros recursos a los malienses de Vitoria

El Gobierno Vasco inicia el traslado de una quincena de personas desde la capital alavesa mientras el central autoriza «entre 60 y 70 plazas» en provincias limítrofes

Elena Jiménez

Vitoria

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:19

La larga travesía que los refugiados de Malí y otros países del África subshariana iniciaron hace semanas hasta llegar a Vitoria y Gipuzkoa para pedir ... asilo político parece mejorar poco a poco. El Gobierno Vasco empezó a trasladar ayer a centros de acogida temporales a una quincena del medio centenar de personas que desde principios de agosto han subsistido en soportales de los barrios vitorianos de Salburua y Gazalbide. Aunque en un principio se anunció que el destino de estas personas serían recursos gestionados por el propio Ejecutivo autonómico en Oñati y Tolosa, finalmente los migrantes serán atendidos en otros lugares que el Gobierno Vasco no reveló. Al parecer, la falta de espacio en los dos centros guipuzcoanos, donde ya se acoge a otras personas necesitadas, habría impedido recibir a la quincena de subsaharianos demandantes de asilo.

