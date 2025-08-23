El cuerpo del montañero irundarra fallecido en Pirineos llegará a Lesaka el martes

El cuerpo del montañero irundarra fallecido la tarde del jueves en Pico Carlit (Pirineos Orientales), Karlos Santiago, será trasladado a Lesaka el martes, según ... ha podido saber este periódico. El tanatorio se instalará en la localidad navarra de donde es oriunda su mujer y donde residió durante años el propio mendizale, aunque residía actualmente en Hondarribia.

Mientras tanto, los familiares que se desplazaron el mismo jueves del trágico accidente hasta tierras occitanas ya han completado el viaje de vuelta y han podido descansar hoy en casa, a la espera de que los restos mortales de su ser querido emprendan el mismo camino. El viernes estuvieron presentes en el momento en el que el helicóptero de rescate depositó el cuerpo de la víctima en el valle, desde donde fue trasladado para el trámite de la autopsia.

El cuerpo fue recuperado el viernes por la mañana por la unidad de alta montaña de la Gendarmería en Osséja (Occitania). La tarde del jueves tuvo que suspender las labores de rescate –movilizó una decena de gendarmes y el helicóptero Dragon 66– por las adversas condiciones meteorológicas. La niebla y la propia dificultad de acceder hasta donde había caído el guipuzcoano recomendaron posponer las tareas hasta el día siguiente. El viernes sí, con circunstancias más ventajosas de visibilidad, su cuerpo fue localizado y recuperado.

Según relataron fuentes policiales, fue precisamente el mal tiempo el más que posible motivo que precipitó el siniestro. Karlos Santiago Etxeberria y su mujer, Kontxi Erro, experimentados montañeros y bien equipados, emprendían ya el jueves la bajada de la cima del pico Carlit con llovizna y niebla, lo que pudo propiciar un resbalón en una zona muy pronunciada.

La llegada del cuerpo de Karlos Santiago al tanatorio de Lesaka vendrá a buen seguro acompañada por la visita de muchos amigos y allegados. Era muy conocido en el mundo del montañismo y participaba, de hecho, de manera muy activa en el club Irungo Mendizaleak, donde organizaba y preparaba las salidas.

Deja amistades en Irun, donde nació, pero también en Lesaka, a donde se trasladó al conocer a Kontxi, su compañera hasta el último día, vecina de esta localidad navarra y hermana de Xabier Erro, fallecido en 2017 y uno de los integrantes de la primera expedición vasca que encabezada por el hernaniarra Martin Zabaleta alcanzó la cima del Everest, en 1980. Hace unos pocos años, la pareja se mudó a Hondarribia, donde también han dejado huella.

Karlos tenía 67 años y se había jubilado ya como profesor de la EHU. La comunidad universitaria también le tributará su adiós.