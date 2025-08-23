Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En agosto de 2019 Hondarribia operó como base aérea de EE UU durante la cumbre del G-7 que se celebró en Biarritz. En la imagen, el carguero aéreo militar que trajo a Gipuzkoa el 'Marine One', el helicóptero para los desplazamientos del presidente Donald Trump. Michelena

Aeropuerto de Hondarribia: una pista tan modesta como glamurosa

Reyes, mandatarios y estrellas mundiales del deporte y las artes como Messi, Cristiano, Liz Taylor o los Rolling Stones han pasado por el aeropuerto durante sus 70 años de vida

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:00

Pocos aeropuertos de pequeño tamaño como el de Hondarribia habrán visto pasar a lo largo de su historia tanta cantidad de personalidades ilustres. Reyes, mandatarios ... de primer nivel internacional, estrellas del deporte, de la música y del cine, y famosos de toda condición han descendido las escalinatas de sus aviones, particulares o comerciales, en sus visitas a Gipuzkoa, bien sea por motivos profesionales o durante visitas privadas.

diariovasco Aeropuerto de Hondarribia: una pista tan modesta como glamurosa

