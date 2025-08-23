Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Liga Euskotren

Arraun Lagunak, campeona por tercera vez consecutiva

La 'Lugañene' conquista en Ondarroa su cuarta Liga y se acerca a las cinco que posee San Juan

Xabier Manzanares

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:13

Fue allá por el 2018, en Ondarroa, cuando Arraun Lagunak conquistó su primera bandera de la historia en la Liga Euskotren y precisamente este sábado, ... llámenlo casualidad o destino, las de Juan Mari Etxabe se han hecho con su tercera Liga consecutiva en el mismo escenario. La 'Lugañene' ha sumado once banderas este año para revalidar el título, una estadística que en ocasiones pasa desapercibida, pero que merece ser destacada. «Hay que poner en valor todo el trabajo que hace este equipo, no es nada fácil ganar y mucho menos repetir título», señala Itziar Eguren, presidenta de Arraun Lagunak.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

