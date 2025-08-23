Liga EuskotrenArraun Lagunak, campeona por tercera vez consecutiva
La 'Lugañene' conquista en Ondarroa su cuarta Liga y se acerca a las cinco que posee San Juan
Xabier Manzanares
San Sebastián
Sábado, 23 de agosto 2025, 18:13
Fue allá por el 2018, en Ondarroa, cuando Arraun Lagunak conquistó su primera bandera de la historia en la Liga Euskotren y precisamente este sábado, ... llámenlo casualidad o destino, las de Juan Mari Etxabe se han hecho con su tercera Liga consecutiva en el mismo escenario. La 'Lugañene' ha sumado once banderas este año para revalidar el título, una estadística que en ocasiones pasa desapercibida, pero que merece ser destacada. «Hay que poner en valor todo el trabajo que hace este equipo, no es nada fácil ganar y mucho menos repetir título», señala Itziar Eguren, presidenta de Arraun Lagunak.
Cuatro ligas Euskotren conforman el palmarés del bote donostiarra, una vitrina de trofeos solamente al alcance de aquellas traineras que marcan un antes y un después en la historia del remo. De hecho, las de Juan Mari Etxabe se sitúan a una liga de alcanzar ni más ni menos que a San Juan. Y es que en su época dorada, las 'Batelerak' se hicieron con cinco títulos consecutivos. «En 2021 llegó nuestro primer título. El año siguiente, en 2022 no dimos la talla. El 2023 fue un año de auge y en 2024 lo rematamos con un dominio impecable. Todo lo que está pasando es gracias al trabajo del equipo», asegura Eguren.
Las ganadoras de la Liga han demostrado a lo largo de la campaña saber contener los ataques de sus rivales más directos, Orio y Tolosaldea. En concreto, la rivalidad entre la trainera donostiarra y la 'Txiki' ha sido de lo más emocionante para el espectador. Este año han protagonizado regatas igualadas hasta los últimos metros, además de algunas tardes con polémica incluida.
El bote ha afrontado la penúltima regata con cierta dosis de «nervios». Hacía tres años que no se veía a las embarcaciones de la máxima competición de remo femenino en las aguas de Ondarroa y las condiciones meteorológicas han sido inmejorables. En los primeros metros de la tanda de honor se ha repetido el mismo guion: Arraun Lagunak y Orio se han diferenciado del resto. Eso sí, el liderato de ambas embarcaciones ha durado poco, ya que Tolosa desde la calle 1, ha reaccionado y ha dado con la tecla al paso por la mitad del primer largo de la prueba para llegar en primera posición al giro de la ciaboga. Las referencias han sido las siguientes: Tolosaldea (05:31), Arraun Lagunak (05:33), Orio (05:35), Zumaia (05:38).
Ya en el largo de vuelta, Arraun Lagunak ha vuelto a poner las cosas en su sitio. A falta de 500 metros para el final, la calle 4 ha resultado ser la más favorable. La 'Lugañene' ha sabido aprovechar una última ola para conquistar su duodécima bandera de la temporada y sellar su tercera Liga consecutiva.
