Sergio, durante un entrenamiento en Zubieta EFE
Real Sociedad

Sergio no enseña sus armas: no habrá convocatoria hasta el once inicial

El irundarra dará a conocer sus 23 elegidos para recibir al Espanyol una hora antes de que el balón eche a rodar

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:46

La Real Sociedad no dará la convocatoria para recibir al Espanyol este sábado, por lo que Sergio Francisco no enseñas sus armas antes del primer ... partido en Anoeta. El irundarra ha preferido no mostrar su lista de 23 futbolistas y dará a conocer los jugadores elegidos una hora antes de que el balón eche a rodar. Al tener 25 o 26 futbolistas disponibles el irundarra prefiere no dar ninguna lista oficial por lo que pueda pasar de aquí a la hora del partido. Todos los que tienen dorsal, están para jugar. Está por ver si esta práctica se repite también en los siguientes encuentros de la Real como local

