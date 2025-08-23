Sergio no enseña sus armas: no habrá convocatoria hasta el once inicial

La Real Sociedad no dará la convocatoria para recibir al Espanyol este sábado, por lo que Sergio Francisco no enseñas sus armas antes del primer ... partido en Anoeta. El irundarra ha preferido no mostrar su lista de 23 futbolistas y dará a conocer los jugadores elegidos una hora antes de que el balón eche a rodar. Al tener 25 o 26 futbolistas disponibles el irundarra prefiere no dar ninguna lista oficial por lo que pueda pasar de aquí a la hora del partido. Todos los que tienen dorsal, están para jugar. Está por ver si esta práctica se repite también en los siguientes encuentros de la Real como local

No parece que será así cuando el equipo juega fuera de casa por el simple hecho de que la expedición suele viajar un día antes de los partidos. Así las cosas, habrá que esperar un poco más para saber si Gorrotxategi se ha recuperado del todo y está para echar una mano a sus compañeros. Todo hace indicar que sí porque el eibartarra se ha ejercitado este sábado con total normalidad con el resto de sus compañeros, por lo que debería ser uno más, aunque también verbalizó el propio entrenador el viernes que no iban a arriesgar.

Habrá que estar atentos a otros futbolistas como Zakharyan y Pacheco. El ruso viajó a Mestalla, pero finalmente no entró en la lista al no estar al mismo ritmo que sus compañeros. Con una semana más de trabajo, podría ser seleccionado. La otra duda es Pacheco, que está a un paso de jugar cedido en el Alavés.