Vecinos de San Sebastián abren el debate sobre las banderas en la playa de La Concha: «Que estén arriba, entre los dos relojes»

Javier Medrano San Sebastián Miércoles, 4 de junio 2025, 16:27 Comenta Compartir

Con la llegada del verano y el pistoletazo de salida de la temporada de playas, son muchos los donostiarras, guipuzcoanos y turistas que se acercan a los arenales de San Sebastián para disfrutar de los preciados, y por el momento escasos, días de sol y buen tiempo. Ya sea en Ondarreta, Zurriola o La Concha, las orillas del litoral de la capital guipuzcoana se convierten durante unos meses en preciados metros cuadradados donde posar la toalla, despejarse del trabajo o, simplemente, descansar al borde del mar.

Un placer que, no obstante, enfrenta multitud de impedimentos, muchos de ellos meteorológicos en forma de precipitaciones, galerna u oleaje. Y es que, ya sea por la peligrosidad del estado del mar o por factores biológicos como la presencia de medusas, lo cierto es que las banderas amarillas y rojas también suponen inconvenientes para el difrute de una jornada de playa, especialmente cuando uno llega a la arena con los bártulos, crema de sol, sillas o rastrillos.

Es por ello, con el objetivo de adelantar este mal trago aunque sea una decenas de metros y al mismo tiempo maximizar la seguridad en la playa, que algunos vecinos de San Sebastián han trasladado al debate público una solicitud relativa a la playa de La Concha y sus banderas por la que reclaman se coloquen también en el paseo entre los dos relojes y no solo sobre la arena o en los mástiles de las casetas de los socorristas.

Cabe recordar que esta medida ya se llevó a cabo durante algunas temporadas de verano, como ocurrió recientemente en los años de la pandemia por Covid en las que se colocaban banderas verdes, amarillas y rojas en el Paseo de La Concha que indicaban el aforo momentáneo de la playa y eran visibles a los transeúntes y que vecinos donostiarras han pedido recuperar, asegurando incluso algunos de ellos que las banderas habituales estuvieron colocadas en los Relojes durante muchos años de forma permanente.

Ampliar Colocación de la bandera azul en el Paseo de La Concha junto a los relojes en 1996, POSTIGO

Mástil con una bandera de control de aforo en el Paseo de La Concha

Así, a través del apartado Sirimiri de este periódico, varios lectores han solicitado que éstas se coloquen en el paseo, entre los dos relojes, «de manera que cuando vayas a la playa se vean desde bien lejos».

«Ya hay quejas desde el año pasado por lo menos y doy la razón a todos. Las banderas de La Concha deben estar arriba, donde siempre, porque se ven mejor. Bueno, cualquier cosa se ve mejor desde la altura. A ver si se enteran de que no las queremos en la arena, sino que ondeen con un mástil entre los dos relojes, de manera que cuando vayas a la playa se vean desde bien lejos», pedía un donostiarra en el último comentario sobre este tema en un mensaje enviado al buzón de los lectores de El Diario Vasco.

Solicitudes que han compartido otros vecinos en contacto con este periódico de un tiempo a esta parte, exigiendo cambios. «Otro año más seguimos en la playa de La Concha sin una señalización suficiente del estado de la mar y de la presencia de medusas, ya que no se pone el mástil y las banderas oportunas en la rotonda de los Relojes, de forma que se vea desde la totalidad de la playa, como antes», escribía por ejemplo Joseba en 2024, en una serie de mensajes que se han repetido en diversas ocasiones.

«Esa señalética es supernecesaria para la información de todos los bañistas y para la tranquilidad de los que tenemos que controlar a nuestros hijos pequeños o nietos», advertía también Antxon en el buzón de los lectores del periódico.

Un debate que también va de la mano con la altura y tamaño de las nuevas banderas de las playas, las que desde hace algún tiempo con las actuales casetas de socorristas han perdido altura en relación a los antiguos puestos de vigilancia presentes en las playas de San Sebastián y que gozaban de mayor envergadura y permitían ondear las telas a un nivel superior.

Ampliar Banderas en los actuales puestos de socorristas en la playa de La Concha de San Sebastián frente a las antiguas cabinas de vigilancia. DV

«Estos últimos años se pone un trapito en las casetas de los socorristas que no se ve desde ningún punto de la playa, a no ser que esta esté vacía o estés al lado de las torretas. Cuando ocurra alguna desgracia, sentiremos no disponer de la visible señalización que tuvimos desde hace décadas en la rotonda de los Relojes, punto central de nuestra playa», reclamaban también algunos lectores.