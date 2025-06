Sirimiri: Las campeonas del Bera Bera, en Ijentea

ZBE e impuesto

Opina José Ignacio Luque: «Quiero mostrar mi malestar por la situación de las Zonas de Bajas Emisiones. Puedo entender que llegue a ... ser necesario, pero si no puedo circular por todo el Centro con un vehículo al que no le corresponde ninguna etiqueta debido a su antigüedad, ¿por qué se me está cobrando íntegramente el impuesto de circulación? Si me restringen un porcentaje del territorio para circular, deberían hacerme también un descuento proporcional en el impuesto que pago».

Banderas de la playa

Comenta J. P. sobre las banderas en La Concha: «Ya hay quejas desde el año pasado por lo menos y doy la razón a todos. Las banderas de La Concha deben estar arriba, donde siempre, porque se ven mejor. Bueno, cualquier cosa se ve mejor desde la altura. A ver si en el Ayuntamiento se enteran de que no las queremos en la arena, sino que ondeen con un mástil entre los dos relojes, de manera que cuando vayas a la playa se vean desde bien lejos».

Servicio de taxis

Protesta A. U.: «El viernes pasado a las 12 horas tenía una consulta médica importante en el Hospital Donostia. No tengo cerca de casa una parada de bus ni de taxi. Por si acaso, empiezo a llamar a un taxi a las 11 horas. No cogen, ninguna de las dos compañías. Llamadas continuas hasta las 12 horas, cuando un familiar tiene que dejar su trabajo y venir a buscarme. Mientras tanto, veo taxis pasar por la calle, ocupados y vacíos, pero como no podemos levantar la mano como en las películas o en cualquier otra ciudad para parar uno, pues a fastidiarse. Por la tarde llamo a las dos compañías para quejarme y ambas me contestan que ha sido algo puntual, ya que estaban implementando un nuevo sistema informático. O sea, las dos únicas compañías de taxi de la ciudad deciden hacer esta mejora el mismo día y a la misma hora, dejando sin atención telefónica a la ciudadanía y sin siquiera poner un mensaje en el contestador explicando que por motivos técnicos no les vamos a poder atender hasta tal hora. De esa manera, al menos yo hubiera tenido margen de maniobra para no llegar media hora tarde a mi cita. Es un completo desastre».

Escaleras de Manteo

Escribe Haritz Zabala: «Soy un vecino de la zona de Rodil y no salgo de mi asombro ante las manifestaciones y protestas de algunos vecinos por la eliminación de las viejas escaleras actuales junto al GOe que suben a Manteo. Mirando el proyecto, vamos a tener unos accesos magníficos cuando acabe la obra, con unas anchas escaleras junto a la casa de cultura Okendo, un ascensor accesible para todas las personas, además de una ancha acera en la cuesta justo al lado de las polémicas escaleras que se van a derribar. ¿Qué más quieren estos vecinos que protestan? No se puede estar diciendo no a todo y obcecarse con una polémica estéril que no tiene ningún sentido y roza el ridículo. Son simplemente ganas de molestar ante las obras del magnífico edificio del GOe. Espero que en el Ayuntamiento se centren en solucionar otros temas más importantes de la ciudad, porque el derribo de estas escaleras no es ningún problema, ya que cuando acabe la obra los accesos quedarán muchísimo mejor que ahora».

Arbustos de Aizkorri

Apunta Anne: «Los vecinos de los portales 53, 55 y 57 de la calle Aizkorri, cuando crecen los arbustos nos vemos mal para llegar a nuestras casas, sobre todo cuando llueve. La última vez fueron algunos vecinos quienes cortaron la hierba y arbustos para mejorar el paso. Agradeceríamos se solucionara este problema».