Sirimiri: Colocación de los puestos de socorristas

El Diario Vasco Viernes, 30 de mayo 2025, 07:00

Asentamientos

Denuncia Julio: «Desde hace tiempo se viene observando el aumento de asentamientos fijos con sus tiendas de campaña en la ladera sur de Ulia. Al margen de otras consideraciones como las deplorables condiciones de habitabilidad de esta gente, quiero llamar la atención sobre el peligro de incendios que pueden ocasionarse por el hecho de la utilización de infiernillos u otros sistemas para calentar comidas o agua que utilizan y que con cualquier descuido pueden ser origen del incendio de matorral, que puede ocasionar males mayores especialmente ahora que con el verano aumenta la sequía del entorno».

Embudo en Errondo

Replica J. Areizaga: «Al señor José Larrañaga alguien le debería explicar que la parada de taxis ya existía en el paseo de Errondo antes de las obras de la plaza Aita Donostia. El carril bici puede ser la causa del estrechamiento de la calzada».

Banderas de la playa

Advierte Antxon: « Esperemos que este próximo verano se nos informe a los donostiarras y foráneos del estado de la mar mediante la colocación de las banderas oportunas en la rotonda de los Relojes del paseo de La Concha, así como de la posible presencia de medusas, como siempre se ha realizado salvo estos últimos años en los que la señalética tan útil y necesaria ha sido cambiada por la colocación de alguna toallita de colores en la torreta de los socorristas, no visible desde ningún lugar de la playa. Esa señalética es supernecesaria para la información de todos los bañistas y para la tranquilidad de los que tenemos que controlar a nuestros hijos pequeños o nietos. Pedimos al concejal de Playas que vuelva a poner la bandera informativa de forma que sea visible desde toda la playa, como se hacía antes, en los Relojes. Si no se hiciera, lo que pueda pasar ya tendría un responsable».

Heces de mascotas

Escribe Iñaki Aitor Ortubia: «Soy padre de una niña de cuatro años. No hay ningún parque libre de cacas y pis de perro. Además, los propietarios mantienen a sus mascotas sueltas en áreas de juego infantil. No hay ningún control de la Guardia Municipal. En muchos casos los carteles de prohibición de entrada de perros han sido arrancados. Y no han sido sustituidos. Los parques infantiles son un entorno de ocio donde adultos y niños comparten el ambiente junto a perros de diferentes orígenes, lo que exponen estas áreas a bacterias y virus humanos y animales, así como a parásitos intestinales a través de la contaminación del suelo por las heces de mascotas y perros callejeros. Las heces de animales infectados contienen parásitos que pueden contaminar el ambiente, actuando como fuente de infección para las personas que utilizan los parques, especialmente los niños y otras mascotas. Y el hecho de que muchos propietarios de perros los tengan sueltos en parques infantiles hace que haya probabilidades de alguna desgracia. ¿A qué parque infantil puedo llevar a mi hija de cuatro años?».

Ladrones en la arena

Denuncia Gabi Sola: «Empieza el buen tiempo y ya salen los personajes que van en bañador por la playa eligiendo al candidato al que robar en un descuido. Esta semana ya he visto 3. Lo que no he visto es a ningún uniformado. Hubo un tiempo en el que teníamos a policías 'de verano' patrullando en pareja por la playa cada día. Será que ahora tienen otras órdenes. Mientras tanto, nuestro consistorio sigue utilizando efectivos para otras labores más importantes, por ejemplo el radar. Eso sí, en los atascos monumentales no se les ve. Como siempre, cuestión de prioridades».