El pleno de despedida de Goia en el Ayuntamiento de Donostia. Lobo Altuna

La oposición abre la precampaña con una cascada de duras críticas a la gestión municipal de Eneko Goia

EH Bildu y Elkarrekin Podemos censuran un modelo de ciudad «elitista» y el PP reprocha a Goia abrazar «las recetas de la izquierda»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:46

Comenta

El pleno con el que Eneko Goia puso ayer fin a diez años como alcalde de Donostia sirvió, entre otras cosas, para dar el pistoletazo ... de salida a una precampaña electoral que tiene como meta mayo de 2027. Se ha cumplido ya el ecuador de la legislatura y el relevo al frente del Gobierno municipal de PNV y PSE vale también para foguear durante dos años, desde la primera línea de la Alcaldía, a quien será el próximo candidato de la formación peneuvista: Jon Insausti. La oposición –EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos–, consciente de esa estrategia, profirió ayer duras críticas a la gestión de Goia y al continuismo que creen que supondrá el mandato de Insausti. Ninguno de los tres grupos le regaló los oídos a Goia en su último día.

