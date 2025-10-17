Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Txispas

Insausti coge el testigo con el reto de marcar perfil y retener la alcaldía en 2027

El actual concejal de Turismo tomará posesión del cargo el próximo día 29 con la necesidad de desarrollar un liderazgo propio

Mikel Madinabeitia
Ainhoa Muñoz
Iker Marín

Mikel Madinabeitia, Ainhoa Muñoz e Iker Marín

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:08

Comenta

Jon Insausti, el futuro alcalde de San Sebastián tras la renuncia de Eneko Goia –que ayer abandonó el cargo en su último Pleno de Política ... General– abre una nueva etapa marcada por la continuidad y la expectativa. El actual portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Donostia toma el testigo de Goia con el reto de consolidar un modelo que ha desarrollado durante una década, pero con la exigencia de aportar un perfil propio en la gestión y en el tono político con el objetivo de retener la alcaldía en 2027. No le bastará con administrar la herencia: deberá proyectar liderazgo, credibilidad y una identidad que renueve la confianza ciudadana sin romper la coherencia del proyecto nacionalista en la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  4. 4 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  5. 5 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  6. 6

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  7. 7

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  8. 8

    La fachada de Anoeta luce el escudo de la Real por fin
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10 Iñigo Martínez: «Que esté a favor de la independencia no significa que no tenga que ir a la selección»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Insausti coge el testigo con el reto de marcar perfil y retener la alcaldía en 2027

Insausti coge el testigo con el reto de marcar perfil y retener la alcaldía en 2027