Eneko Goia, bromista antes de su renuncia: «¿Y ahora qué pasa si sale que no?»

Dejar de ser alcalde no es tan sencillo como parece. Uno no dice «me voy» y se va sin más, hasta eso se tiene que ... votar. Así que después de los parabienes, las lágrimas y los abrazos, Eneko Goia no pudo evitar la broma: «¿Y ahora qué pasa si sale que no?».

No hubo caso, el voto fue unánime. Toda la corporación en pleno dijo al alcalde que se podía ir y Goia salió por la misma puerta que entró al Ayuntamiento de Donostia hace 14 años y cuatro meses.

Arropado por el presidente de su partido, Aitor Esteban, la diputada general, Eider Mendoza, y la presidenta del GBB, María Eugenia Arrizabalaga, al terminar su discurso de despedida el ya exalcalde bajó a abrazarse con su familia, su esposa, Leire, y sus hijos, Eider, Aizpea, Iñaki y Josu.

Al último pleno de Goia como alcalde también asistieron el histórico presidente del PNV de Gipuzkoa Joseba Egibar, y la diputada foral Maite Peña. Imanol Lasa también estuvo en el salón de plenos del ayuntamiento. Hubo representantes de anteriores corporaciones como Pilar Arana, Mikel Lezama, Jaione Hervás, Jaime Dominguez-Macaya o Aitziber San Román, que estuvo por la mañana. También acudieron el exjefe de gabinete Iñaki Gurrutxaga y el director de Fomento, Iñigo Olaizola, entre otros, en una sala llena, con amplia representación del PNV donostiarra.

El futuro alcalde, Jon Insausti, dio las gracias a Goia por todo. Por todo, todo, hasta por no cantar ni bailar en su despedida, para regocijo general y del propio alcalde, aficionado a los bertsos y las euskal dantzak pero no adornado por la providencia con esas virtudes, en opinión de su sucesor al menos. En cambio, nadie le discute su condición de gran lector.

El salón de plenos registró una excelente asistencia, tres cuartos de entrada tirando por lo bajo, a lo que hay que añadir las 83 personas que seguían el Pleno por YouTube, según detalló Ane Oyarbide, portavoz socialista.

Al término del acto, Goia y todos los concejales posaron para una foto de familia tras un pleno donde el buen tono y el respeto marcaron una forma de entender el servicio público muy necesarios. El Pleno también sirvió para despedir al edil popular Jorge Mota, recién operado del corazón y que mantendrá su puesto en las Juntas Generales.

El acto de despedida terminó en armonía y con Nekane Arzallus como alcaldesa provisional hasta la entrega del bastón de mando a Jon Insausti, a final de mes.