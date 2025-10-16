Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

San Sebastián

Sigue en directo la renuncia de Eneko Goia como alcalde de Donostia

Abandona el cargo tras diez años al frente del consistorio en un pleno extraordinario en el que también dejará su acta de concejal Jorge Mota (PP)

Lara Ochoa

Lara Ochoa

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:57

Comenta

Fin a la etapa de Eneko Goia (Donostia, 1971) como alcalde de San Sebastián. El jeltzale deja el cargo en un pleno extraordinario en el que también presentará su renuncia como concejal del PP Jorge Mota, que no está presente en la sesión por motivos de salud.

Previamente, Goia ha presidido su último pleno de política general en el que ha hecho repaso de su gestión al frente del consistorio donostiarra durante una década y ha abordado los retos de futuro de la ciudad.

Goia, que anunció su decisión de renunciar al cargo el pasado 2 de octubre, ha encuadrado su relevo como un final de ciclo natural, desde la convicción de que «no quería ser un alcalde eterno».

Cogerá el testigo Jon Insausti, que será elegido el día 29 nuevo alcalde. Hasta entonces, la edil jeltzale Nekane Arzallus será alcadesa accidental de San Sebastián.

En actualización

Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.

Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  2. 2

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  3. 3 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  4. 4

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  5. 5 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  6. 6 Investigan el presunto homicidio de una mujer de 53 años en Zarautz
  7. 7 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  8. 8 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  9. 9 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  10. 10

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sigue en directo la renuncia de Eneko Goia como alcalde de Donostia