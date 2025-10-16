Sigue en directo la renuncia de Eneko Goia como alcalde de Donostia

Lara Ochoa San Sebastián Jueves, 16 de octubre 2025, 17:57 | Actualizado 18:28h. Comenta Compartir

Fin a la etapa de Eneko Goia (Donostia, 1971) como alcalde de San Sebastián. El jeltzale deja el cargo en un pleno extraordinario en el que también presentará su renuncia como concejal del PP Jorge Mota, que no está presente en la sesión por motivos de salud.

Previamente, Goia ha presidido su último pleno de política general en el que ha hecho repaso de su gestión al frente del consistorio donostiarra durante una década y ha abordado los retos de futuro de la ciudad.

Goia, que anunció su decisión de renunciar al cargo el pasado 2 de octubre, ha encuadrado su relevo como un final de ciclo natural, desde la convicción de que «no quería ser un alcalde eterno».

Cogerá el testigo Jon Insausti, que será elegido el día 29 nuevo alcalde. Hasta entonces, la edil jeltzale Nekane Arzallus será alcadesa accidental de San Sebastián.

