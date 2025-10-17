¿Cumplido o incumplido? DV revisa los proyectos de Goia al frente de Donostia

Durante una década al frente del Ayuntamiento de San Sebastián, Eneko Goia ha marcado el rumbo de la ciudad con numerosos proyectos y promesas. Ahora, al cerrar su etapa, es momento de repasar cuales de esos proyectos se han alcanzado, cuáles quedan pendientes y cuales no se han cumplido.

Nuevo Polideportivo de Altza 19/07/2016 «Al final de año comenzarán las obras con un presupuesto de 16 millones y una estimación de ejecución de 24 meses» Cumplida Cumplida Eneko Goia ofrece explicaciones a los vecinos de Altza sobre el derribo del polideportivo, las investigaciones sobre el amianto y las futuras instalaciones. El renovado polideportivo de Altza, obra promovida por el Ayuntamiento de Donostia, se inauguró en abril de 2022 tras tres años de obras plagadas de contratiempos como la detección de amianto en las parcelas elegidas lo que obligó a modificar y trocear el proyecto original o los retrasos y sobrecostes provocados por la pandemia, sin olvidar los problemas de irregularidades e impagos protagonizados por una de las subcontratas participantes en la construcción. Se levantó en el solar donde se encontraba el anterior centro deportivo.

Remodelación de Anoeta 13/12/2016 «Anoeta esta ahí, y es uno de los proyectos realmente importantes» Cumplida Cumplida Eneko Goia, junto con el presidente de la Real Sociedad Jokin Aperribay, durante la remodelación del campo de Anoeta en 2018. Estrenado el 13 de agosto de 1993 con pistas de atletismo, deporte que apenas se practicó en el recinto amaratarra, se comprobó rápidamente que el estadio con capacidad para 32.000 espectadores no cumplía las necesidades ambientales básicas para acoger los partidos de la Real Sociedad. Era un recinto frío, con la afición alejada del césped y los jugadores. El estadio, de titularidad municipal, comenzó a ser renovado en 2017, se quitaron las pistas de atletismo y se reinauguró en septiembre de 2019 con capacidad para40.000 personas.

Zona de Bajas Emisiones 15/10/2024 «Nuestra intención es empezar a poner en marcha en diciembre, en pruebas, la ZBE» Cumplida Cumplida Señalización ZBE entre el puente María Cristina y la plaza de Bilbao. Aunque la normativa europea obligaba a definir e implantar una Zona de Bajas Emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes a finales de 2023, en Donostia, como en la mayoría de municipios, su puesta en marcha no se hizo efectiva hasta un año después. Eneko Goia anunció en octubre de 2024 que las pruebas arrancarían en diciembre, como así fue. Desde el pasado mes de enero, a la zona restringida ya no pueden acceder los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT y a partir de 2028 quedarán fuera también los de etiqueta B, salvo los autorizados.

Peine del Viento 7/02/2017 «Estamos dispuestos a tratar de mejorar la accesibilidad del Peine del Viento» Cumplida Cumplida Pedro Chillida, María Chillida, Eneko Goia, Bingen Zupiria y Rocío Peña pasean tras anunciar un acuerdo para rehabilitar el Peine del Viento. No sin dificultades por el embrollo administrativo y jurídico en el que se encontraba el Conjunto Monumental de Eduardo Chillida y Luis Peña Ganchegui dentro de la concesión del Real Club de Tenis, en mayo de 2024 Costas otorgó finalmente al Ayuntamiento la concesión para acometer la deseada rehabilitación de la plaza y accesos al Peine, acorde a la arquitectura original de Peña Ganchegui. Las obras comenzaron en abril y el espacio volverá a abrir renovado el 30 de octubre.

El segundo Talent House 14/05/2019 «Tenemos que apostar por construir un segundo Talent House para atraer talento» Cumplida Cumplida Talent House II, ubicada en el alto de San Bartolomé. El éxito del Talent House de Aiete, donde el Ayuntamiento ofrece alojamiento a precios asequibles a investigadores como estrategia para atraer y retener talento, llevó al gobierno municipal a promover la construcción de un segundo edificio de estas características, como anunció Goia ya en 2019. La residencia es hoy una realidad. Está ubicada en el Alto de San Bartolomé, lleva el nombre de Ekinn y está gestionada por la Sociedad de Fomento.

TAV y Metro 19/07/2016 «La llegada del TAV y el Metro están encima de la mesa y tienen que entrar ya en una fase de ejecución» En curso En curso Febrero de 2017. Iñigo de la Serna, entonces ministro de Fomento de España, visita el lugar de la futura estación del TAV en Donostia, acompañado por Arantxa Tapia, Eneko Goia, José Antonio Santano y Zorione Etxezarraga. A pesar de ser dos actuaciones que están ejecutando otras administraciones, Goia siempre las ha defendido. Ya en 2016 hablaba de su «entrada en una fase de ejecución». Hubo que esperar hasta 2017 para que se iniciaran las obras del Topo que aún no han finalizado y que han generado muchas molestias durante casi una década a vecinos de Benta Berri y el Centro. «Cuando entre en servicio todos verán que ha merecido la pena», dice siempre Goia. Sobre el TAV, la previsión para su puesta en servicio está marcada para «antes de 2030». Sí que acabarán antes las obras de su estación central en Donostia, situada en Atotxa, que estará lista en diciembre.

Txomin Enea II 10/01/2018 «Es necesario adoptar una decisión urgente sobre el traslado de la cárcel» En curso En curso Obras del nuevo Txomin Enea. Ya en su primera legislatura Eneko Goia urgía el Gobierno central a tomar una decisión sobre el cierre de la cárcel, que impide la construcción de las 400 viviendas de la segunda fase de Txomin Enea II. La nueva prisión de Zubieta está construida y se prevé el traslado de los presos en 2026.

Tasa turística 17/08/2016 en ETB «Estamos en una fase de reflexión, pero estoy a favor de que se pudiera establecer algún tipo de tasa de este tipo» En curso En curso Turistas en Donostia en el entorno de las estaciones de San Sebastián. Casi desde que accedió a la Alcaldía, la implantación de una tasa turística en Donostia ha sido uno de los caballos de batalla de Goia. Una reivindicación a la que se ha sumado también el futuro alcalde Insausti. Sin embargo no ha sido hasta este año cuando el Gobierno Vasco ha dado el visto bueno al proyecto. Ahora la pelota está ahora en manos de la Diputación, que es la que debe regular y elaborar la norma foral que creará un marco jurídico para implantarla. Esa norma deberá ser aprobada en las Juntas Generales y una vez recibido el visto bueno se podrá comenzar a aplicar. En el Ayuntamiento calculan que a partir del año que viene podrían recaudar hasta 8,5 millones anuales.

Cuarteles de Loiola 12/02/2023 «Mediante la recuperación de los cuarteles de Loiola vamos a poder ofrecer esa vivienda tan necesaria en nuestra ciudad» En curso En curso Eneko Goia posa con los cuarteles de Loiola al fondo. Su paso a manos del Ayuntamiento ha sido uno de sus mayores éxitos como alcalde. La compra de los cuarteles de Loiola ha sido uno de los grandes retos. Aunque la idea venía de regidores y décadas anteriores por ser este ámbito uno de los pocos disponibles para construir nueva vivienda, finalmente se ha podido lograr este año gracias al acuerdo alcanzado por el PNV y el PSOE en Madrid. La firma de las escrituras se formalizó el pasado mes de julio y el Ayuntamiento pagó 73,3 millones de euros al Ministerio de Defensa por 17 hectáreas en las que prevé desarrollar un nuevo barrio con alrededor de 1.700 pisos, todos protegidos y para donostiarras, según anunció la ahora alcaldesa accidental, Nekane Arzallus, en el Pleno monográfico sobre vivienda celebrado en mayo.

Vivienda En curso En curso Las concejalas Olatz Yarza y Ane Oyarbide, junto al alcalde, Eneko Goia, en la visita realizada a Ciudad Jardín. El exalcalde se marcó dos objetivos: desarrollar planes para generar nuevas viviendas y definir normativas que faciliten la rehabilitación, segregación y adaptación del patrimonio construido. Tras dos legislaturas casi en blanco, hoy se construyen en Donostia mil viviendas en Ciudad Jardín, Añorga Txiki y el Infierno. Y en lo que resta de legislatura, la ciudad proyecta iniciar otras 1.153 en Illarra, Apostolado, Rodil, Morlans, Txomin Enea y Riberas. Al inicio de su mandato se incluyeron en el programa de gobierno 70 apartamentos dotacionales en la zona de Viveros de Ulia finalmente descartados y otros 150 en Amara Viejo, que tampoco se van a ejecutar. Y ya entonces figuraba Illarra, con previsión de inicio de obras antes de final de este año. También se empezó a hablar del desarrollo Mundaiz en el programa de 2019 y el ámbito no ha llegado aún al planeamiento.

Illunbe 12/02/2023 «Donostia es una ciudad que tiene un parque tecnológico a punto de colmatarse y que queremos ampliar» En curso En curso Fotomontaje de cómo quedaría el pabellón Illunbe Berria, en el lugar que ocupa ahora la plaza de toros, que costará 70 millones de euros. Las necesidades de espacio de Miramon y el deseo del Ayuntamiento de dar un uso al centro de ocio de Illunbe convergieron en el acuerdo que cristalizó el pasado mes de febrero. El complejo abandonado ya se ha demolido y el fondo Columbus invertirá de 80 millones en el ámbito, que contará con un nuevo pabellón multiusos.

Seguridad y nuevas comisarías Incumplida Incumplida La comisaría de la policía municipal de Donostia, en Morlans. La seguridad ciudadana se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de la sociedad donostiarra. El equipo de gobierno que lideraba Eneko Goia hasta ayer dejó claro al inicio de esta legislatura que dar solución a esta problemática iba a ser uno de sus proyectos de ciudad. Para ello anunció dos medidas de impacto: construir una comisaría mixta de la Guardia Municipal y la Ertzaintza en Egia y una subcomisaría de la Guardia Municipal en Jolastokieta. En el primer caso, Ayuntamiento y Gobierno Vasco ya están trabajando en el proyecto, pero Goia va a abandonar la Alcaldía sin que ninguno de los proyectos haya arrancado de forma firme.