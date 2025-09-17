Eneko Goia reconoce que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» y plantea una ampliación El alcalde de Donostia reconoce la saturación de una instalación afectada por el retraso de «la puesta en marcha de la Y vasca»

A. Algaba Miércoles, 17 de septiembre 2025

«La estación de autobuses de Donostia se ha quedado pequeña». El alcalde Eneko Goia lo ha admitido en el foro 'Gipuzkoa al Día' organizado por El Diario Vasco y Rural Kutxa. El primer edil donostiarra ha ido más allá y ha señalado que están «planteando una ampliación» que, sobre todo, afectará al área de espera para pasajeros en la instalación.

Diez años después de su apertura y con viajeros récord tanto en Lurraldebus como en otras líneas, la infraestructura, que costó 32 millones de euros se encuentra saturada, como reveló un reciente artículo de DV. «Se ha quedado pequeña», ha admitido Goia, que ha añadido que se construyó con un «problema de cálculo que era difícil de acertar». En este sentido se ha referido a que a estas alturas los cálculos indicaban que podía estar en marcha la 'Y vasca' que conectase las tres capitales vascas en tren, algo que todavía no tiene una fecha concreta para que se produzca.

«Un gran número de servicios en la estación conectan con Vitoria y Bilbao y la puesta en marcha de la 'Y vasca' haría que esos servicios tendieran a desaparecer», ha explicado. Pero esos servicios siguen y la cifra de viajeros no deja de aumentar, de ahí que sea «necesaria» esa ampliación de la instalación.

Y sobre la conexión de la propia estación con la nueva Estación del Norte, Goia ha explicado que están en conversaciones con Adif para que eso se produza pero que Adif es «muy celosa de sus instalaciones y no quiere conectarlas con nadie».