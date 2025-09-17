«Illunbe se construyó por un empeño en recuperar los toros y al final la actividad dura tres días y no se llena»

Jorge F. Mendiola San Sebastián Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:16 | Actualizado 11:39h. Comenta Compartir

Eneko Goia ha defendido este miércoles en el foro 'Gipuzkoa al día' celebrado en DV Gunea el proyecto de reforma de Illunbe, una instalación que «se construyó por el empeño de algunos en recuperar los toros», una actividad que «al final dura tres días y no se llena».

El alcalde de San Sebastián ha definido el futuro pabellón multiusos y polo de biociencias que sustituirá al actual coso y el antiguo centro de ocio como un proyecto «ambicioso» ya que «a cota cero se derriba todo».

«Con Illunbe llegamos a la conclusión de que era más adecuado disponer de un recinto adecuado para actividades que duran muchos días y hoy no tienen un espacio donde desarrollarse», ha reflexionado Goia en el turno de preguntas del encuentro organizado por EL DIARIO VASCO.

El regidor donostiarra se ha referido también a Anoeta, otro proyecto de ciudad que ha sufrido transformaciones a lo largo de los años. «El caso de Anoeta es diferente al de Illunbe, ya que en su momento la Real Sociedad no se atrevió a construirse un campo y se apostó por hacer el estadio con pistas. Tengo que decir que la reforma ha quedado fantástica y agradezco al club su implicación en las obras», ha concluido.