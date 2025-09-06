Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varios viajeros esperan en la estación de autobuses ayer en Donostia. Gorka Estrada

El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura

Las cifras récord de turistas y de viajes de Lurraldebus hacen que la terminal acoja cada vez a más vehículos y usuarios, lo que «deja pequeña» la infraestructura

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:29

Primer viernes de septiembre en la estación de autobuses de Donostia. Los meses turísticamente más intensos han pasado, pero el trasiego de maletas continúa y ... gana por goleada a las mochilas de los pocos estudiantes que se aprecian aún en el interior de una estación que cumplirá diez años en enero y a la que siempre le ha perseguido la etiqueta de 'pequeña'. Y los datos de viajeros y turistas de Gipuzkoa todavía empequeñecen más una infraestructura que costó 32 millones de euros hace una década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  3. 3 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  4. 4 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  5. 5 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  6. 6

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  7. 7 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  8. 8

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  9. 9 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  10. 10

    Oyarzabal lidera la goleada en el inicio del camino al Mundial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura

El aumento de viajeros satura la estación de buses de Donostia a los 10 años de su apertura