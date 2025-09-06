Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La concesión está en manos de Azora y Caser, que rechazan dar datos

Ambos grupos inversores se hicieron con el 100% de la gestión de la terminal de autobuses en 2022 en sustitución de Murias

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:28

Desde julio de 2022, la estación de autobuses de San Sebastián se gestiona a través del grupo Azora, que se hizo con una mayoría de ... las participaciones (el 51%) que tenía Gestión de Estaciones Atotxa SL, perteneciente a Murias Asset Participaciones SLU. El 49% restante está en manos de Aldebarán Riesgo SCR, una filial del grupo Caser, que a su vez pertenece al grupo de seguros Helvetia. A día de hoy se desconoce el número de viajeros que pasan cada año por la estación donostiarra ya que la entidad ha rechazado ofrecer a este periódico esta información «por política de empresa». En el primer año de uso de la estación, inaugurada en enero de 2016, hubo 2.389.327 viajeros en total, una media aproximada de 6.000 viajeros al mes con picos de hasta 9.000 en julio, el mes con más afluencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  3. 3 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  4. 4 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  5. 5 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza
  6. 6

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  7. 7 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales
  8. 8

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  9. 9 El juez desestima la medida cautelarísima solicitada por Hondarribiako Alardea y se mantienen los horarios establecidos en el decreto del alcalde para el día 8
  10. 10

    Oyarzabal lidera la goleada en el inicio del camino al Mundial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La concesión está en manos de Azora y Caser, que rechazan dar datos

La concesión está en manos de Azora y Caser, que rechazan dar datos