La concesión está en manos de Azora y Caser, que rechazan dar datos Ambos grupos inversores se hicieron con el 100% de la gestión de la terminal de autobuses en 2022 en sustitución de Murias

Patricia Rodríguez Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:28

Desde julio de 2022, la estación de autobuses de San Sebastián se gestiona a través del grupo Azora, que se hizo con una mayoría de ... las participaciones (el 51%) que tenía Gestión de Estaciones Atotxa SL, perteneciente a Murias Asset Participaciones SLU. El 49% restante está en manos de Aldebarán Riesgo SCR, una filial del grupo Caser, que a su vez pertenece al grupo de seguros Helvetia. A día de hoy se desconoce el número de viajeros que pasan cada año por la estación donostiarra ya que la entidad ha rechazado ofrecer a este periódico esta información «por política de empresa». En el primer año de uso de la estación, inaugurada en enero de 2016, hubo 2.389.327 viajeros en total, una media aproximada de 6.000 viajeros al mes con picos de hasta 9.000 en julio, el mes con más afluencia.

El grupo Azora es conocido por sus negocios en el mercado inmobiliario, en algunos casos polémicos, y la apuesta por esta adquisición se llevó a cabo «para abordar inversiones en infraestructuras sostenibles», y «aprovechar oportunidades de inversión en activos clave con un alto potencial de desarrollo para mejorar la calidad de vida y de nuestras ciudades», según expuso en su día a través de un comunicado. La autorización para la venta de la gestión de la estación de autobuses donostiarra se aprobó en abril de 2022 en la junta de gobierno del Ayuntamiento. En ella se dio el visto bueno a que Estaciones de autobuses Atotxa SLU vendiese el 100% de sus participaciones a Azora y Aldebarán Riesgo después de que presentase toda la documentación que se requiere en este tipo de trámites. Este mismo grupo también gestiona la estación intermodal de Bilbao.

