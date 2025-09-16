El alcalde Donostia, Eneko Goia, repasa la actualidad mañana en DV en el foro 'Gipuzkoa al día' DV Gunea reunirá desde las 9.30 horas a representantes institucionales y de sectores económicos, empresariales y sociales en un encuentro que podrá seguirse en directo en www.diariovasco.com

DV Gunea arranca el nuevo curso de plena actualidad y vuelve a convertirse una vez más en un espacio de debate y reflexión, esta vez de la mano del alcalde de Donostia, Eneko Goia, en el foro 'Gipuzkoa al día', organizado por El DIARIO VASCO y patrocinado por Rural Kutxa.

En el encuentro, que arrancará a las 9.30 horas, el alcalde de Donostia repasará la actualidad política, económica y social de la capital guipuzcoana, y abordará los diferentes retos como la vivienda, la seguridad y la movilidad, además de responder a preguntas del público. Representantes institucionales y del sector empresarial y económico están citados en las instalaciones de DV en Miramón.

El foro se podrá seguir en directo desde la web de diariovasco.com a partir de las 9.30 horas y tendrá una cobertura destacada tanto en web como en la edición impresa del jueves.