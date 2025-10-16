El alcalde Eneko Goia reprende a EH Bildu en su última respuesta a los partidos: «Os vais a arrepentir de ir en contra del Topo»

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha utilizado los últimos quince minutos de respuesta a las intervenciones de los partidos en el consistorio ... para cobrarse alguna factura de esos diez años al frente del Ayuntamiento y para lanzar distintas advertencias a los grupos de la opisición por su actitud. En esa última intervención Goia ha sido especialmente severo con EH Bildu y el PP a quienes ve al frente «de las pancartas de las manifestaciones contra las decisiones del Ayuntamiento».

Eneko Goia ha respondido a las críticas del portavoz de EH Bildu, Juan Karlos Izagirre, que en su intervención ha denunciado que el alcalde no les ha escuchado y ha «improvisado». Goia ha respondido que «para decir que no escucho, usted ha venido con el discurso hecho y no ha cambiado nada pese a escucharme». Severo ha sido a la hora de reprochar a la coalición que siempre se haya posicionado en contra de la pasante del Topo en Donostia. «No voy a hacer predicciones, pero la actitud que habéis tenido con el Topo... alguna vez os vais a arrepentir», ha apuntado Goia.

El todavía alcalde ha denunciado la situación en la que se encontraba DBizi o Txomin Enea cuando él llegó en 2015, una herencia de los cuatro años al frente del Ayuntamiento del propio Juan Karlos Izagirre. «Creo que actúan en contra del beneficio general solo por hacer oposición. No hablan de proyecto ni de dónde va la ciudad, solo se dedican a criticar. Eso puede generar expectativas en la gente pero luego llegan las frustraciones», ha señalado Goia.

Aviso al PP

En esa réplica, Goia también se ha centrado en el PP y en su portavoz Borja Corominas. «Usted se suma a todas las pancartas en contra de este Ayuntamiento. azuzando a la gente contra nosotros. Y eso es un error. A EH Bildu igual le renta electoralmente, pero usted no gana nada», le ha advertido Goia.

«De verdad que es sorprendente que se quejen del GOe y el Topo. De Andrés, el líder de los populares vascos, dijo que el GOe le parecía bien. Usted se ha metido con el Topo y la primera propuesta que llegó aquí en el pasado llegó del PP», ha añadido Goia.

Al portavoz de Podemos, Víctor Lasa, también le ha reprendido su fijación por el GOe y sus críticas por la celeridad a la hora de acaba esa obra. «Las viviendas tienen entre dos y cuatro plantas de sótano. El GOe no, y las obras tardan la mitad del tiempo de construcción de cota 0 para abajo y el resto para arriba. De ahí los plazos de esta construcción».

Valor a la coalición con el PSE, pero con 'pullita'

Goia también ha dedicado unos segundos a responder a la portavoz socialista Ane Oyarbide. El alcalde donostiarra ha puesto en valor el camino conjunto con el PSE durante los últimos diez años. «Lo que ha pasado estos diez años es un camino compartido. Una responsabilidad compartida por los dos grupos. Lo bueno y lo malo», ha apuntado y ha añadido que «alguna vez también me ha pasado que lo bueno se lo han quedado ustedes y lo malo se lo han endosado al alcalde», ha lamentado aunque con un sonrisa. «Hoy no voy a seguir por ahí», ha rematado.