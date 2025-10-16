Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eneko Goia bebe agua durante el pleno de este jueves. Lobo Altuna

El alcalde Eneko Goia reprende a EH Bildu en su última respuesta a los partidos: «Os vais a arrepentir de ir en contra del Topo»

Eneko Goia ha señalado a la coalición de ir «siempre contra el beneficio común» y advierte al PP que su política «de pancarta» no le va a dar beneficios

A. Algaba

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:19

Comenta

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha utilizado los últimos quince minutos de respuesta a las intervenciones de los partidos en el consistorio ... para cobrarse alguna factura de esos diez años al frente del Ayuntamiento y para lanzar distintas advertencias a los grupos de la opisición por su actitud. En esa última intervención Goia ha sido especialmente severo con EH Bildu y el PP a quienes ve al frente «de las pancartas de las manifestaciones contra las decisiones del Ayuntamiento».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  2. 2 La Oreja de Van Gogh vuelve con Amaia Montero y sin Pablo Benegas: «Necesitábamos deciros que estamos aquí»
  3. 3

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  4. 4 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  5. 5

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  6. 6

    Euskadi respalda a Palestina en calles y empresas
  7. 7 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»
  8. 8 Así suena la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero: «Soy la voz que te acompaña desde tu primer latido»
  9. 9 El deporte perfecto a partir de los 60, según revela un estudio de Harvard: «No basta con moverse»
  10. 10

    Cientos de personas cortan la entrada a San Sebastián con una sentada en favor de Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El alcalde Eneko Goia reprende a EH Bildu en su última respuesta a los partidos: «Os vais a arrepentir de ir en contra del Topo»

El alcalde Eneko Goia reprende a EH Bildu en su última respuesta a los partidos: «Os vais a arrepentir de ir en contra del Topo»