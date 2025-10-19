Sergio: «Nos vamos con un punto agridulce, podríamos haber estado mejor» El irundarra asegura tras el empate ante el Celta estar más preocupado «por el equipo que por mi situación»

«Creo que podíamos haber estado mejor», aseguró Sergio Francisco en rueda de prensa nada más concluir el partido. «Nos ha costado encontrar los pasillos de fuera y cargar mejor el área, y generar todavía más situaciones de las que hemos generado. Pero creo también que han sido suficientes como para haber podido hacer dos goles. Hemos empujado hasta el final para conseguir esa victoria que necesitamos, nos vamos con un punto agridulce», desgranó tras el choque.

«Me preocupa más el equipo que mi situación. Estoy convencido de que llegará un momento en el que los goles nos entren, tenemos la capacidad y la calidad como para poder definirlas mejor. Estamos incidiendo mucho. Creo que otra vez hemos sido capaces de general situaciones a balón parado, que estamos muy cerca de hacer gol, hemos tenido situaciones muy claras… Seguramente estamos en ese momento en el que todo cuesta más, pero tenemos que seguir insistiendo», comentó respecto a la falta de definición.

Preguntado por la expulsión de Starfelt en una acción al filo del descanso, señaló ser consciente de que «la tarjeta, por supuesto, ha condicionado el partido, eso está clarísimo. En el once para once, el partido estaba siendo igualadísimo, y con uno menos hemos estado más cerca nosotros. Pero desde mi posición la jugada no la he podido ver bien, por lo tanto, no tengo la información para opinar más».

Los jugadores que entraron desde el banquillo aportaron su granito de arena. Así lo cree Sergio. «La aportación del banquillo nos ha dado mucho, el equipo intenta jugar con esos jugadores porque estaban más frescos. Especialmente con Zakharyan en perfil izquierdo y con Guedes en la derecha. Karrikaburu nos iba a dar el área, Pablo Marín también, su capacidad y su energía siempre nos da un plus. Y Carlos Soler nos ha hecho el gol ese de segunda línea, sabía que nos iba a dar ese equilibrio de ocho».

Pero el entrenador quiso poner ayer en valor en sala de prensa el esfuerzo del todo el equipo. «Para mí, tanto los que han arrancado como los que han jugado luego, lo han dado todo para intentar conseguir esa victoria».

Kubo se quedó fuera de la convocatoria. El nipón no viajó a Vigo tras marcharse tocado con su selección a jugar dos amistosos. «Entendíamos que había llegado de Japón con el tobillo mucho mejor. En el último entrenamiento hace un gesto con el que siente una molestia y preferimos que se quedara en casa. Vamos a ver cómo va la semana, el partido del Sevilla llega pronto y habrá que ver cómo evoluciona», explicó su entrenador.

El técnico se mostró positivo con el primer partido de Yangel Herrera con la elástica txuri-urdin. Preguntado por el cambio del venezolano, apuntó que «el plan era mantenerlo en el campo mientras nos aguantase, pero hemos entendido que con un solo medio centro íbamos a estar más solventes para llevar el balón y para tener un jugador más cerquita. Era el que más justito llegaba y por eso lo hemos cambiado. Ha hecho un buen partido en la primera parte, nos ha dado un punto de tranquilidad y de equilibrio y estoy contento con contar con él como uno más y con el partido que ha hecho».

«Orgulloso» del debut

El venezolano reconoció estar «feliz» por su debut con la txuri-urdin, triste por el resultado y optimista de cara al futuro. «Hemos tenido muchas ocasiones. La primera parte ha estado más apretada, pero en la segunda mitad hemos llegado mucho al área rival. Tengo la sensación de que merecíamos más», aseguró tras el partido. «Estoy contento por haber debutado con la Real. Estoy contento, muy orgulloso de mis primeros minutos con esta camiseta. Tenemos que ver en qué hemos fallado y preparar el partido contra el Sevilla en casa».

