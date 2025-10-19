El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Celta. Y tú, ¿qué puntuación les das?
Valoración individual de los futbolistas txuri-urdin en el empate en Balaídos contra el conjunto vigués
Enviado especial a Vigo
Domingo, 19 de octubre 2025, 19:00
Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ... ante el Celta, en el que el equipo de Sergio ha logrado un empate que sabe a poco en el último minuto. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.
Álex Remiro
Guardameta
El Celta solo le remató una vez entre palos, el gol de Durán en el que no puede hacer demasiado. El remate es a contra pié. Un espectador más en la segunda mitad salvo en el contragolpe que pudo ser el 2-0. Aguantó de pie para que Abdellaoui lo tuviese mucho más difícil.
Jon Mikel Aramburu
Defensa
En un sistema con tres centrales y dos carrileros los costados deben ser clave. A años luz estuvo el derecho del izquierdo en ataque. Con balón se le notan las costuras y no fue capaz de triangular con Brais. Carreira vivió tranquilo con él. En defensa cumplió porque el Celta no asomó por su lado.
Igor Zubeldia
Defensa
La acción del gol está mal defendida y él es el que menos culpa tiene, pero lo cierto es que Durán le gana la espalda en el segundo palo porque tiene que correr hacia atrás. Jugó con amarilla desde el 37 por una falta que no era y en y en el segundo acto jugó mucho más desprotegido.
Duje Caleta-Car
Defensa
Tenía un partido complicado porque Iglesias está en racha y se mueve genial lejos del área, pero es incomprensible que le deje tantos metros en dos acciones idénticas. A la primera no sucedió nada, a la segunda el Celta montó un gran contragolpe por dejar jugar de cara a Iglesias.
Aihen Muñoz
Defensa
Volvió a ser titular tras un tiempo y lo hizo en una posición nueva como central por la izquierda en línea de tres. Estuvo correcto, pero lo cierto es que en la acción del gol Mingueza le gana la espalda con muchísima facilidad. Salió tarde al desmarque y no pudo reaccionar.
Sergio Gómez
Defensa
Clínic en el centro lateral otro partido más. Con un delantero centro de talla europea se hubiese marchado a casa con tres asistencias. Genial de carrilero; activo, bien con balón, se entendió de maravilla con Barrenetxea... Dos centros a la cabeza de Oyarzabal que debieron ser gol.
Jon Gorrotxategi
Centrocampista
Bastante más cómodo que otras veces, quizás porque delante tenía un ángel de la guarda como Yangel. Eso sí, todavía le sigue faltando un punto más de velocidad en la circulación de balón, aunque sigue mejorando con el paso de los partidos. La entrada de Moriba en el descuento, naranja.
Brais Méndez
Centrocampista
Desesperante por momentos porque tiene tanta calidad que debe ser mucho más partícipe del juego. Apenas intervino con balón en juego, pero sí que generó peligro a balón parado. Saca un córner perfecto a la cabeza de Yangel e intentó el gol olímpico. Debe mostrar muchísimo más.
Yangel Herrera
Centrocampista
Debut como realista. Su presencia equilibra el centro del campo y también libera a Gorrotxategi. Lo intentó desde lejos con la zurda y tuvo el empate con un remate de cabeza que no terminó de impactar con la frente. Genera la segunda amarilla de Starfelt. Algo menos de una hora por su tarjeta.
Ander Barrenetxea
Atacante
El único junto a Gómez que jugó con una marcha más. Incisivo en la primera mitad, generó peligro con frecuencia. Listo en el robo a Moriba para dejarle un gol cantado a Oyarzabal con un pase perfecto. Tuvo el empate a centro de Gómez, pero su remate con el interior fue centrado a donde Radu.
Mikel Oyarzabal
Atacante
Gran partido del capitán, tanto dentro como lejos del área, pero tiene dos cabezazos que en estas circunstancias no se pueden fallar. En la primera busca que el balón bote antes de encontrar portería. Muy bien de espaldas en la segunda mitad para girar el juego desde derecha a izquierda.
Carlos Soler
Centrocampista
Mejor del partido
No estaba haciendo demasiada cosa porque el ritmo era lento, pero marca el empate con un gran remate de cabeza.
Pablo Marín
Centrocampista
El partido no pedía un jugador de su perfil. Terminó de lateral. Buena conexión con Guedes.
Gonçalo Guedes
Atacante
Punzante por derecha, puso grandes envíos. Uno a Karrikaburu, y otro el gol del empate.
Arsen Zakharyan
Centrocampista
Extremo para sacar centros. El disparo final, defectuoso.
Jon Karrikaburu
Atacante
Imposible hacer más con menos tiempo. Buenos movimientos Dos zurdazos soberbios.
Baja
Insuficiente
Duje Caleta-Car
Sube
Clave
Carlos Soler
Clasificación general
JugadorPuntos
Mikel Oyarzabal28
Ander Barrenetxea27
Álex Remiro22
Igor Zubeldia21
Sergio Gómez20
Brais Méndez17
Duje Caleta-Car17
Gonçalo Guedes17
Take Kubo17
Carlos Soler16
Jon Gorrotxategi16
Jon Mikel Aramburu14
Pablo Marín13
Aihen Muñoz11
Beñat Turrientes11
Orri Óskarsson7
Jon Karrikaburu6
Álvaro Odriozola5
Arsen Zakharyan5
Aritz Elustondo4
Luka Sucic3
Yangel Herrera3
Jon Martín2
Mikel Goti1
Sadiq Umar-
Unai Marrero-
El árbitro: Martínez Munuera
Mal arbitraje. Desesperó a los dos equipos. Por lo menos fue valiente mostrando la segunda cartulina a Starfet, pero pitó faltitas que cortaron el ritmo del juego.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión