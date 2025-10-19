Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Guedes le gana un balón aéreo al jugador del Celta Hugo Álvarez, en Balaídos. Alterphotos

No ganan ni cuando lo merecen

La Real, con un jugador más durante 45 minutos, se choca contra un muro y sigue sin reaccionar

Beñat Barreto

Beñat Barreto

Enviado especial a Vigo

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:00

La Real Sociedad no remonta el vuelo en Balaídos pese a que mereciese los tres puntos. Sigue en ese estado de negativismo en el que ... cuando las cosas no quieren salir, no hay manera de dar con la tecla. Los de Sergio se mantendrán en descenso al menos hasta el viernes, cuando tendrán una nueva oportunidad para salir del pozo. Pero los dos puntos que volaron este domingo son de los que te acuerdas todo el año, más si cabe cuando sufres tantísimo para ganar. Los txuri-urdin cuajaron un partido más que decente, pero cometieron un error que el Celta aprovechó, y luego fueron incapaces de derribar un muro celeste pese a competir durante más de 45 minutos con un jugador más. La Real no gana cuando lo hace francamente mal y no lo merece, pero tampoco cuando remata 17 veces, siete de ellas entre los tres palos. Radu fue el mejor del partido, pero al final Soler, de cabeza, le pudo superar para al menos rascar un punto que a los realistas no les saca de pobres. Continúan, por puntaje, lejos de donde deberían estar porque tiene plantilla para estar mucho más arriba. La situación, en todo caso, sigue siendo la que es. Dramática si no sumas un gran puñado de puntos ante Sevilla y Athletic siendo los dos partidos en Anoeta.

