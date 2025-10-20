Un equipo vivo

La Real de Vigo ofreció una imagen de equipo que sabe jugar al fútbol, que está con su entrenador y que no tiene un problema ... de actitud. Le falta la confianza que dan los resultados y rentabilizar sus méritos, algo que en estas primeras nueve jornadas le ha condenado a estar sufriendo en la clasificación. Si en Oviedo se fueron tres puntos, ayer volaron dos. Y eso dando gracias por haber empatado en el minuto 89...

El gran lastre que arrastra es que no ha sabido gestionar el arranque de Liga y eso le hace jugar ahora en el alambre con el peligro que conlleva dar un mal paso. Sobre todo para Sergio, que como sucede en el fútbol es el eslabón más débil. Estando ahí abajo cualquier tropiezo puede ser fatal, y como un punto no nos saca de pobres, el viernes el técnico afronta otra final ante el Sevilla. Porque aquí nadie ha salido como hizo Braulio con Arrasate hace dos años a decir que Sergio es nuestro capitán y que si nos hundimos, nos hundimos con él.

No creo que esta Real tenga un problema de entrenador. Ayer hizo un plan de partido inteligente y movió bien sus piezas el primer día que pudo contar con el centrocampista de energía que pidió en verano. Ensamblar y construir contra el reloj un conjunto estando abajo es complicado, pero las sensaciones que transmite su juego no es el de un equipo muerto ni el de un vestuario que haga la cama al entrenador. Todo lo contrario. Otra cosa es que su rentabilidad en las áreas sea muy baja.

¿Por qué Arturo Ruiz cuenta con un 'nueve' como Imade y Sergio no? Cuánto cuesta hacer un gol...

El rival casi siempre le hace el primer gol, algo que no es casual sino causal, y con uno menos El-Abdellaoui estuvo a punto de sentenciar el partido antes del empate. Aún no es lo suficientemente consistente para sumar de tres en tres. Y arriba necesita un carro de ocasiones para hacer un gol. Oyarzabal está en un buen momento, Karrikaburu dejó detalles, Barrene sigue siendo protagonista y Guedes sacó buenos centros desde línea de fondo, pero desde Sorloth seguimos sin ese nueve que intimide en área contraria. Y Óskarsson, que es otro perfil, ha vuelto a recaer y tiene para cinco semanas mínimo.

Viendo ayer el derbi de Ipurua me entró una duda filosófica con el delantero centro. Si el club mantiene un mismo estilo de juego,tanto en los equipos masculinos como en los femeninos, ¿por qué Arturo Ruiz tiene un 'nueve' como Edna Imade y Sergio no? Sus seis goles en seis partidos han llevado a la Real a ser tercera en la Liga F. ¿Dónde estaríamos sin ella? Pues eso...