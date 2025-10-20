Yangel, la herramienta que faltaba

La Real Sociedad ya tiene a su enérgico perro de presa. La parroquia txuri-urdin demandaba su titularidad y así fue. Sergio Francisco soltó a ... su centrocampista mordedor para que en una hora de juego ya mostrara el por qué se fichó al internacional 'vinotinto'.

Los primeros compases del encuentro sirvieron para comprobar qué perfil había fichado la directiva: un hombre duro y rocoso, como ya acostumbraba en el Girona. Lo dejó claro desde el inicio, cuando en el minuto seis el internacional venezolano ya sumaba dos faltas. Duro al choque, Yangel ofreció algo distinto a lo que había.

Intenso sin balón y robando en campo contrario, la tarea del centrocampista estaba clara: acaparar el centro del campo y tratar de que el Celta jugara poco entre esas líneas. De hecho, hasta probó a Radu tras un robo precisamente en campo celeste, pero atajó sin problemas el meta rumano. Fue imprescindible porque el conjunto de Vigo no circuló apenas con el esférico por el medio. Todavía sin ritmo de competición, en Balaídos se vio en la medular esa agresividad que la Real había echado en falta las pasadas jornadas.

Y lo cierto es que el centrocampista, en su primera aparición con la elástica txuri-urdin, pudo sumar su primer tanto como realista. Fue precisamente al filo del descanso, en una acción a balón parado, cuando Brais la puso con música desde la esquina para que este rematara a placer. Estaba solo. Por fin daba la sensación de que una jugada de estrategia podía terminar en el fondo de la red. Pero erró en el remate y terminó quedándose con la miel en los labios. Una pena.

Pero Yangel es inteligente hasta cuando el balón no está en juego. El primer servicio del '12' realista no fue un gol, sino una acción ajena que hizo que el Celta se quedara con diez jugadores. Sucedió en un córner. Cuando la jugada ya estaba invalidada. Yangel chocó con Starfelt, que estaba amonestado, para que este picara el anzuelo y empujara al venezolano delante de Munuera Montero, que lo terminó mandando a la caseta.

A partir de ahí poco más de Herrera. Su partido llegó hasta el minuto 60 cuando fue sustituído por Pablo Marín. Una hora de juego y buena carta de presentación. Yangel es lo que le faltaba al equipo en el centro del campo. Un perfil que abarca mucho terreno y gana duelos. Aunque es probable que no fuera su mejor actuación, seguro que los partidos más brillantes están por llegar. Su primera aparición con la elástica realista fue más que correcta. El enérgico perro de presa que solicitó Sergio ya se viste de txuri-urdin.