Urgente Retenciones en la N-I en Villabona y Beasain, sentido Irun, por sendos accidentes múltiples
Los cinco penaltis

Este equipo no está muerto

Iraitz Vázquez

Iraitz Vázquez

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 08:20

  1. 1

    ¿Un punto para levantar el vuelo o insuficiente?

Me resisto a pensar que la Real sólo está para salvar la categoría. Los jugadores se marcharon enfadados porque tuvieron el partido en sus ... manos con todas las ocasiones que fallaron. La mejor noticia es que el equipo está vivo y sigue creyendo.

