Este equipo no está muerto

Me resisto a pensar que la Real sólo está para salvar la categoría. Los jugadores se marcharon enfadados porque tuvieron el partido en sus ... manos con todas las ocasiones que fallaron. La mejor noticia es que el equipo está vivo y sigue creyendo.

2 Yangel Herrera empieza a dar los primeros réditos

Todos estábamos esperando la llegada del venezolano por el empaque que le iba a proporcionar al centro del campo. Y total que su mejor aportación fue provocar la amarilla Starfelt. Para muchos tiró de pillería, para otros seguramente será una actitud antideportiva. Estando como está la Real, todo suma.

3 Los jugadores que salen del banquillo también aportan

Centro de Guedes y gol de Carlos Soler de cabeza. En el fútbol actual en el que juegan dieciseis futbolistas, la aportación de los suplentes es fundamental. También fue destacable la participación de Karrikaburu con movimientos de verdadero delantero centro.

4 La protesta de los jugadores, un brindis al sol.

Está bien que los futbolistas muestren su disconformidad con la ocurrencia de que partidos de LaLiga se jueguen en Miami. ¿Pero alguien se cree que servirá para algo o que lo hacen por los aficionados? No nos engañemos, es una batalla perdida.

5 No se pueden escapar más puntos

Sevilla y el derbi ante el Athletic. La Real afronta dos encuentros fundamentales en Anoeta las próximas jornadas. Todos tenemos que ser conscientes de la importancia de estos dos encuentros para que el equipo levante el vuelo. La reacción no puede esperar más.